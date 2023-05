Il murale in ricordo di Kekko: «Sempre nei nostri cuori» 

Le moto, la sua grande passione sin da bambino, l’amore per la vita, per la famiglia, e per il suo quartiere, la borgata Santa Lucia. Quel rione che ora potrà ricordarlo per sempre nel murale realizzato da un artista sardo in via della Resistenza, lì dove Francesco Matta - per tutti Kekko - è nato e cresciuto, prima di quel maledetto 19 gennaio dello scorso anno quando un infarto fulminante ha spezzato la sua giovane vita, ad appena 38 anni. «Resterà sempre nei nostri cuori», le parole dei genitori, papà Ignazio e la madre Maria Vittoria Nonnis, della sorella Alessandra e del fratello Roberto che oggi - alle 19 - hanno organizzato un incontro nei parcheggi del campo sportivo Generale Porcu per ringraziare i tanti selargini, amici e non, che con un’offerta hanno contribuito alla realizzazione dell’opera in suo ricordo.

Il dolore è ancora vivo, come quegli ultimi istanti di vita che restano stampati negli occhi di mamma Maria Vittoria. «Ci avevo parlato poco prima, poi ho sentito un rumore in camera sua e l’ho trovato a terra fra il letto e il muro», racconta con le lacrime agli occhi, «mi sono precipitata subito, ho cercato di rianimarlo sino all’ultimo, ho sperato di poterlo salvare ma il suo cuore ha smesso di battere. È morto fra le mie braccia e quel momento in cui se n’è andato lo rivedo ogni santo giorno». Una morte in piena ondata Covid, tanto da essere catalogato fra le vittime della pandemia in uno dei bollettini medici diffuso dalla Asl in quei giorni. «Sono state dette tante cose non vere, addirittura etichettato come un no vax, tutto falso», precisano i familiari. «È vero che Kekko è risultato positivo dopo, ma la morte è stata causata da una miocardite fulminante come risulta dal referto dell’autopsia».

Occhi azzurri, carattere riservato, e due grandi passioni: le moto e la pesca. «Andavamo spesso anche a cercare funghi», ricorda il padre, «mi mancano quei momenti, ci manca tutto di lui». Un anno prima della sua scomparsa aveva trovato anche la stabilità lavorativa. «Lo avevano assunto come operaio in una ditta edile locale», racconta la sorella Alessandra, «era felicissimo e pensava a progetti di vita che finalmente sarebbe riuscito a realizzare. Ed io ero felice per lui, il destino invece ce lo ha strappato proprio quando iniziava ad assaporare qualche soddisfazione. Era una persona buona, sempre affettuoso e premuroso con mia figlia Giada che lo adorava».

Un dolore che ha colpito anche i tanti amici, gli stessi che sono cresciuti con lui nella piazza della borgata. E che da subito si sono attivati per raccogliere i fondi per la realizzazione del murale. Una gigantografia di Kekko dipinta lungo il muro del campo di via della Resistenza, proprio di fronte alla casa della famiglia Matta. «Quando ci affacciamo dalla finestra lo vediamo, è un po’ come averlo ancora tra noi».