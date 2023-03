Il murale di Sciola sarà una stampa 

Dopo le polemiche, ecco la soluzione che a San Sperate mette tutti d'accordo: il murale di Pinuccio Sciola in via Decimo sopravviverà, anche se in una nuova forma. Il muro su cui l’opera è stata realizzata sarà abbattuto, e con lui il murale originale, ma grazie a una stampa realistica l'immagine rimarrà comunque sotto gli occhi di tutti. Il progetto approvato sia dei proprietari del muro (privato) sia degli eredi del maestro permetterà di tenere vivo il ricordo del murale.

Il danno

Le discussioni erano cominciate a dicembre, durante i lavori di ristrutturazione della casa di proprietà di Achille Sionis: «Il piano – aveva raccontato quest’ultimo – era di salvaguardare il muro che si affacciava sulla strada, sul quale Pinuccio aveva creato la sua opera. Cinquant’anni fa ero con lui quando creò il giardino megalitico di via Risorgimento. Questo per dire che ci tenevo anche io, a quel murale». I piani però andarono in fumo: la demolizione di un'altra sezione danneggiò inavvertitamente il muro e l'opera. Subentrò la Soprintendenza: «Quel muro non si doveva toccare, anche se non era sotto vincolo, lo dice l'articolo 50 del codice Urbani». Ne derivò uno scambio di vedute con gli artisti ma anche con gli amministratori del Comune, secondo i quali proprio la mancanza di vincoli per i privati aveva permesso al muralismo di prendere piede a San Sperate.

Intanto è stata studiata una soluzione per preservare almeno il ricordo dell'opera: «Tenendo conto che il murale, ormai compromesso dal punto di vista estetico e strutturale, non può essere recuperato – spiega l'ingegnere e progettista Massimo Zucca – e considerando che l'artista non è più in vita, si propone la completa rimozione della parete e la realizzazione di una nuova che verrà tinteggiata con il colore bianco e avrà la stessa altezza dell'originale. Questo per consentire successivamente la posa di stampe contenenti la riproduzione fedele, recuperabile da vecchie fotografie di repertorio, del murale rimosso».

La Fondazione