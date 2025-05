Il murale degli studenti dedicato ai valori 

Un murale che va oltre l’esperienza artistica, per raccontare, immortalandoli sulle pareti davanti a cui passano ogni mattina, i valori in cui credono. Protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo La Marmora di Monserrato, scuole medie, plesso di via Argentina: è qui che sta nascendo il progetto intitolato “Coloriamo i nostri valori”, un’opera d’arte collettiva, supervisionata dal docente e artista visivo Andrea Salvai, realizzata direttamente dagli studenti.

Parlerà di rispetto, inclusione, futuro, comunità. Ovvero, un mondo in cui i ragazzi, uomini e donne di domani, si vogliono rispecchiare. I giovani artisti hanno cominciato ieri, pennelli alla mano, il proprio lavoro. «Non è solo pittura: è identità, partecipazione, emozione. Ogni tratto è frutto di un confronto, ogni colore rappresenta un valore condiviso», scrive la scuola nel presentare l’iniziativa. Il progetto è realizzato grazie a fondi Pnrr.

