Il murale dedicato a Ciusa 

Un murale per celebrare Francesco Ciusa: è stata inaugurata l’opera realizzata da Skan in una parete della scuola media intitolata allo scultore . “Il tepore di un bacio”, questo è il nome della scultura a cui si è ispirato Skan, impreziosirà la facciata delle scuole di via Dante. Al taglio del nastro hanno partecipato gli alunni, oltre al presidente della Commissione cultura Marcello Masu e al presidente della Consulta giovanile Marco Russo. Rebecca Scano, assessora alla Cultura, sottolinea l’importanza della collaborazione con le scuole e del confronto: «L’idea di realizzare il murale nasce da un’idea della Consulta giovanile».

Skan, alias Manuele Boi, racconta l’opera: «Non volevo limitarmi a realizzare un ritratto, mi è stato proposto di realizzare un murale ispirato a “Il tepore di un bacio”, una delle mi opere preferite, e - utilizzando il mio stile - ho dato vita a questo murale». (i. m.)

