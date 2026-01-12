VaiOnline
Domusnovas.
13 gennaio 2026 alle 00:32

Il murale “Carpe diem” realizzato da 11 ragazzi 

Il coloratissimo murales “Carpe diem”, realizzato dai giovani protagonisti del progetto con la guida e la supervisione dell’artista Piera Bua, abbellisce ora le pareti del porticato dal quale si accede al parco Scarzella. Un’opera con la quale 11 studenti dai 14 ai 18 anni (Federico Pintore, Edoardo Fulgheri, Elena Maria Soletta, Riccardo Podda, Ivan Contini, Gloria e Nicoletta Mura e Maria Chiara Perra di Domusnovas, Francesco Scioni e Michela Vacca di Villamassargia, Cinzia e Maria Fenu di Iglesias e Giada Trastu di Musei) hanno tradotto in immagini e colore, grazie al lavoro di sintesi dell’artista Carlo Spiga, il loro concetto di “cittadinanza” ma anche i ricordi, le emozioni e le esperienze vissute durante i viaggi formativi in Islanda, Svezia e Marocco compiuti attraverso l’associazione Scarzella. Il lavoro partecipato è il culmine del progetto coordinato dall’associazione Cherimus di Carbonia “Il paese dei nuraghi e delle stelle” che ha lo scopo di contrastare la povertà educativa ed offrire opportunità educative ai minori. Un progetto che nelle sue prime fasi e grazie al coordinamento di Maria Giovanna Dessì dell’associazione Scarzella, ha anche permesso di costituire il “Consiglio dei giovani”: «Uno strumento - spiega Dessì - nato per far loro comprendere l’importanza del processo democratico e la possibilità di incidervi concretamente».

