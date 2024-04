Il murale a carboncino di Michelangelo che sta scatenando il mercato dell’arte 

Le ex proprietarie di una villa vicino a Firenze dove Michelangelo ha vissuto da giovane meditano se mettere in vendita un disegno attribuito al maestro. Non tutti i critici, però, concordano sulla paternità dello schizzo appeso a lungo alla parete di una ex cucina, e oggi il NY Times ha puntato i riflettori sulla vicenda.

La villa sulle colline è stata venduta dalla famiglia Sernesi alla fine del 2023 senza il disegno, un murale a carboncino su intonaco raffigurante un satiro (o un tritone) che nel 1979 fu staccato dalla parete per essere sottoposto a restauro. Negli anni l'opera ha viaggiato per il mondo, dal Giappone al Canada, e da ultimo al Metropolitan di New York per la mostra del 2017 “Michelangelo: Divine Draftsman and Designer” nel cui catalogo la curatrice Carmen C. Bambach, confermando l'attribuzione, lo definì «l’unica manifestazione rimasta delle abilità di Michelangelo come disegnatore su larga scala».

Le indiscrezioni dell'ingresso del disegno sul mercato hanno rilanciato il dibattito. Se la Bambach, un’autorità nel campo dei disegni dl Rinascimento, ha confermato l'autenticità, tanti gli studiosi che non hanno la certezza. Opere di maestri del calibro di Michelangelo ancora in mani private sono rarissime e quando appaiono sul mercato i prezzi sono da capogiro. La famiglia Sernesi non ha messo una quotazione sul disegno che, però, fu assicurato per 24 milioni di dollari quando volò a New York.

RIPRODUZIONE RISERVATA