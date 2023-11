Il Municipio? Un modello 

Incentivi economici (indennità per specifiche responsabilità, di funzione e di posizione, fondo di produttività e non solo) per quasi 200 mila euro l’anno, attenzione al benessere del personale, formazione e una posizione logistica, a ridosso della Statale 131 e a pochi minuti di auto dall’area metropolitana di Cagliari. Così al Comune di Monastir arginano la fuga di dipendenti verso altri enti, attratti dalle sirene della Regione che garantisce stipendi più alti. L’emorragia di personale che accomuna ormai molti Comuni dell’Isola, mette a rischio la gestione efficace ed efficiente dei servizi e delle funzioni esercitate. Ma non sembra riguardare Monastir dove, evidenzia il vicesindaco Gianluca Lampis, «al momento l’unico posto scoperto è nell’area Vigilanza».

Isola felice

Il Comune è un’isola felice in tema di dotazione organica del personale, in antitesi ad altri centri, anche del territorio. «Siamo molto soddisfatti di questa situazione che va in controtendenza con tanti altri piccoli Comuni come il nostro», conferma Lampis, che dipinge un quadro della situazione, in municipio, invidiabile: «Abbiamo lavorato in modo da tenere la dotazione del personale sempre al 100 per cento, bandendo i concorsi in anticipo, anche in periodo di pandemia, rispetto alla data di pensionamento dei dipendenti in modo da avere una pianta organica sempre al completo. Questo ci permette di avere una graduatoria che ci consente di avere dei sostituti in caso di uscita del dipendente verso altri enti», aggiunge il vicesindaco Lampis.

I concorsi

Negli ultimi 8 anni, al Comune di Monastir, sono stati banditi una decina di concorsi tra tempo indeterminato e determinato. Trentatré dipendenti a tempo indeterminato (tutti al loro posto, se si eccettua il vice comandante della Polizia locale, che ha assunto il ruolo di comandante in un altro Comune e che entro l’anno verrà sostituito attingendo dalla graduatoria interna di concorso), quattro aree funzionali (Amministrativa e sociale, Finanziaria e tributi, Tecnica, Vigilanza): ecco i numeri della dotazione organica del Comune di Monastir, che per motivare e trattenere i dipendenti punta anche sul benessere del personale e l’incentivazione economica. «Cerchiamo di creare un ambiente lavorativo più sereno e confortevole possibile, puntiamo sulla continua formazione, gli strumenti di lavoro moderni e funzionali», dice Lampis, «in più riconosciamo e premiamo il merito e valorizziamo le particolari posizioni di lavoro di responsabilità, anche di tipo organizzativo. Per il 2023 abbiamo stanziato per il personale 200 mila euro: risorse decentrate, indennità di reperibilità e di servizio esterno, indennità di condizione di lavoro, indennità per specifiche responsabilità, indennità di funzione, incentivi per funzioni tecniche e fondo di produttività».

