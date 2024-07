Il Municipio si riprende il punto ristoro 

È sciolto il contratto tra il Comune e la cooperativa “Sa Colonia” alla quale nel 2005 era stata affidata la gestione del punto ristoro di Santu Miali. L’amministrazione ha deliberato la risoluzione unilaterale dell’accordo con il quale la cooperativa per i servizi turistici aveva preso in carico la struttura e i terreni circostanti, situati in una zona di grande pregio ambientale, all’interno di un bosco di lecci secolari, lungo la strada che da Dolianova conduce alla cima di Monte Serpeddì a circa 6 chilometri dal paese.

L’amministrazione contesta alla cooperativa l’inadempienza contrattuale per il mancato versamento dei canoni pattuiti. L’ultimo pagamento risalirebbe al 2014. Da allora, i gestori avrebbero accumulato un debito di oltre 80 mila euro nei confronti del Comune. Nei mesi scorsi, i legali dell’amministrazione hanno reiterato la richiesta dei canoni spettanti intimando alla cooperativa l’immediata restituzione degli immobili. Richiesta caduta però nel vuoto: per questo il Comune ha deciso di risolvere unilateralmente il contratto. Una volta riacquisito lo stabile e le sue pertinenze si potrà avviare una nuova procedura di gara per l’affidamento in gestione dell’immobile. (c. z.)

