Il Municipio si allarga, nasce un nuovo settore  

Ampliare i settori degli uffici comunali per rendere più efficiente la divisione del lavoro e i servizi rivolti ai cittadini. Con questa finalità l’amministrazione comunale ha presentato il consiglio la modifica della macrostruttura dell’ente per istituire un settimo settore che si occuperà della gestione amministrativa e contabile del Comune, prima in capo ai servizi sociali già oberati di tantissimo lavoro. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega al personale: «Come detentore della delega al Personale, abbiamo lavorato 2 anni per raggiungere questo obiettivo, con 9 assunzioni, 2 progressioni verticali, il cambio di segretario comunale e dei responsabili di settore. In questo modo vogliamo potenziare il nostro servizio sociale per garantire migliori prestazioni nei confronti dei soggetti deboli e con difficoltà».

Esprime apprezzamento per l’istituzione di questo settimo settore il consigliere di minoranza Bebo Casu: «Negli anni sono aumentati i compiti attribuiti ai Comuni, rendendo necessario un assetto organizzativo capace di rispondere in modo efficiente e tempestivo alle esigenze dei cittadini».

Rimane scettico il consigliere Nicola Ennas: «La proposta non contiene elementi sufficienti per comprendere nel dettaglio le scelte che saranno poi operate dalla giunta in merito ai contenuti del nuovo settore. La sola motivazione legata al patrimonio comunale appare insufficiente a giustificare l'istituzione di un nuovo settore, se non accompagnata da una più chiara indicazione dei servizi da riallocare, delle funzioni da attribuire e del personale coinvolto».

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