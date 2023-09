Il Municipio punta sullo sport: campi da calcio, padel e tennis 

Un impianto sportivo in cui si possano praticare sport diversi dal calcio e una struttura all’avanguardia pronta alle sfide future.

L’amministrazione comunale di Escalaplano guidata dal sindaco Marco Lampis intende infatti apportare delle migliorie al campo sportivo. Un obiettivo scritto nero su bianco, visto che si sta portando avanti la procedura per l’individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo sport e periferie 2023, del dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli interventi che il Comune vorrebbe effettuare riguardano il completamento dell’impianto sportivo, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione led e la copertura degli spalti, l’installazione di un impianto fotovoltaico, la costruzione di un box biglietteria e infine la realizzazione di campi da padel e da tennis. La struttura sportiva, con campo in erba sintetica, utilizzata principalmente per il calcio, potrebbe trasformarsi in un attrattore ancora maggiore e diventare anche autosufficiente dal punto di vista energetico. Un ambizioso progetto per il futuro. Il primo stralcio funzionale è già stato elaborato. Il Comune mette sul piatto della bilancia 160mila euro. Al dipartimento dello sport è stato invece richiesto un contributo da 400mila euro.

