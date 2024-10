«Il Municipio mortifica la mia arte» 

Dovrebbe svettare sulla rotatoria all’ingresso del paese, ma in realtà sembra quasi che fluttui sopra il verde di un’aiuola poco curata: il guerriero di pietra che dà il benvenuto a chi percorre la Strada provinciale 91 è una scultura a metà. A lamentare la scarsa visibilità riservata alla sua opera è Gianni Marongiu, l’artista che insieme a Valerio Baire con scalpello e martello ha dato un’anima a quel blocco di pietra.

L’artista

«La scultura risulta occultata per metà dagli arbusti presenti nell’aiuola della rotatoria – dice Gianni Marongiu - l’opera non può essere valutata nella sua interezza, sembra quasi che – non essendo riusciti a rimuoverla tre anni fa – gli amministratori comunali facciano di tutto per mortificarla. Per realizzarla ci abbiamo lavorato in due per tutto il periodo della pandemia: anche se qualcuno dice che con la storia di Capoterra un’opera ispirata al periodo nuragico non c’entri nulla, io resto convinto che rispecchi a pieno il passato di questo territorio». Gianni Marongiu è un’artista incompreso, già in passato – durante il periodo dell’amministrazione Dessì - la sua visione dell’arte si è scontrata con quella del Comune, che da mecenate aveva chiesto allo scultore di modificare una sua opera: «Avevo realizzato una splendida croce celtica in pietra per la piazza de Sa cruxi santa, ma per gli amministratori comunali dell’epoca l’opera era un richiamo al nazismo, in realtà non aveva nulla a che fare con quel periodo buio della Storia, ma la mia idea non venne capita».

L’ex sindaco

Dai banchi della minoranza l’ex sindaco, Francesco Dessì, non crede che l’aiuola venga poco curata per limitare la visuale del guerriero gigante: «Non penso sia una cosa voluta, credo che ormai gli amministratori abbiano accettato quell’opera, resta però il rammarico della sorte toccata ad altre sculture realizzate dagli artisti di Capoterra, spostate dai luoghi in cui avevano piena visibilità per essere nascoste nell’ex Comunità montana». Il sindaco, Beniamino Garau, sgombera il campo dalle polemiche e chiarisce un aspetto: «Non c’è assolutamente alcuna volontà di nascondere una parte della scultura, i fiori là presenti hanno bisogno di un cespuglio folto. Ricordo però che l’opera avrebbe dovuto essere adagiata su un piano rialzato per conferirle maggiore slancio, ma alla fine il materiale messo a disposizione degli artisti fu sufficiente solo a realizzare il guerriero. Se non ci fosse importato nulla del guerriero nuragico non avremmo posizionato delle luci al led per dargli maggiore visibilità».

