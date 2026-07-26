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Sarroch.
27 luglio 2026 alle 01:08

Il Municipio ha la sua sede turistica 

A Perd’e Sali e Porto Columbu uno sportello per residenti e vacanzieri 

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Un piccolo distaccamento amministrativo nel cuore della zona turistica di Sarroch: ha aperto i battenti nei locali della marina di Perd’e Sali e Porto Columbu lo Sportello comunale territoriale, utile ad andare incontro alle esigenze dei residenti e dei vacanzieri.

L’obiettivo

Il servizio è cominciato in via sperimentale e andrà avanti sino a fine dicembre, ma se dovesse dimostrarsi utile anche nel periodo invernale l’amministrazione cittadina potrebbe tenerlo operativo per tutto l’anno. «L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i servizi comunali ai residenti delle zone periferiche, consentendo loro di accedere ad alcune prestazioni senza doversi recare negli uffici della sede centrale», spiega il sindaco Angelo Dessì, «i prossimi mesi saranno un importante banco di prova per valutare la risposta».

I servizi

Lo sportello avrà carattere polifunzionale e, nella fase sperimentale, metterà a disposizione il rilascio della Carta d’identità elettronica, la ricezione e protocollazione delle istanze, il servizio di facilitazione digitale e il segretariato sociale.

Questi gli orari estivi: il martedì dalle 8,30 alle 10,30 saranno garantiti i servizi di anagrafe, protocollo e facilitazione digitale; il giovedì dalle 9 alle 11 sarà operativo il servizio sociale. Al termine del periodo di sperimentazione, il Comune effettuerà una valutazione sulla base del numero di accessi e dei servizi erogati per verificare l’efficacia dell’iniziativa e decidere eventuali sviluppi futuri.

Parla Dessì

«Con questa apertura puntiamo a rafforzare la presenza dei servizi sul territorio», aggiunge Dessì, «offrendo ai residenti di Perd’e Sali e Porto Columbu un accesso più semplice e diretto alle principali prestazioni comunali».

Opposizione

Favorevoli anche i due gruppi di minoranza. «Ben vengano servizi di questo tipo», dice Massimiliano Salis, capogruppo di “Sarroch al centro Progressiti”, «dare ai residenti della zona turistica l’opportunità di avere uno sportello comunale a due passi da casa eviterà loro di recarsi in Municipio anche per le pratiche più semplice». Concorda Mirko Spiga, capogruppo di “Noi per Sarroch”: «Al di là dell’utilità nei mesi estivi, credo possa essere importante anche per le persone anziane o che non hanno la possibilità di raggiungere il centro del paese nei mesi in cui il servizio del bus navetta non è attivo. La speranza è che anche gli utenti rispondano positivamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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