Uta.
27 febbraio 2026 alle 00:42

«Il Municipio è in bancarotta» 

La Uil: a rischio stipendi e servizi. Il sindaco: niente di più falso 

«Il Comune non pagherà gli stipendi e sono a rischio i servizi per i cittadini». La nota della Uil Fpl è rilassante e sussurata quanto l’esplosione di una bomba, e in Municipio a Uta l’hanno sentita tutti. «L’Amministrazione ha fatto sapere di avere difficoltà economiche», entra nel merito il comunicato del segretario territoriale di Area vasta del sindacato, Alessandro Pischedda. Aggiunge: «C’è una forte sofferenza di liquidità di cassa e questa incertezza ha spinto 26 dipendenti su 27 a firmare un documento che esprime preoccupazione per il rischio che non siano pagati gli stipendi ed erogati i servizi ordinari alla popolazione».

La smentita

C’è il tanto, insomma, per pensare che il Municipio sia in bancarotta. Eppure è tutt’altro che in fibrillazione il sindaco Giacomo Porcu, in sella da undici anni e in procinto di lasciare l’incarico: alle elezioni ci prova ora la sua attuale vice Michela Mua con altri contendenti, perché lui non si ricandida. Porcu sorride: «Sono tranquillissimo, e i dipendenti comunali dovrebbero fare altrettanto per i loro stipendi: arriveranno puntuali, come sempre è stato e sempre sarà, e a confermarlo saranno i bonifici. Ai cittadini assicuro: nulla si fermerà» . E allora quella nota della Uil Federazione poteri locali, sottoscritta da tutti i dipendenti tranne uno, che parla di blocco dei servizi? «Non accadrà niente del genere, ora chiudo il mandato in perfetto relax e mi godo la famiglia». Porcu la vede così, glissando su un’evidente guerra tra sindacato e sindaco di cui non sa, così dice, spiegare le ragioni. «Posso affermare», assicura, «che siamo stati bravi con il Pnrr e abbiamo ottenuto molti finanziamenti. Le nostre casse devono anticipare i fondi, fra i due e i tre milioni di euro, che la Regione ci restituirà dopo l’invio della documentazione di spesa, ma i nostri uffici ancora non l’hanno fatto e la Regione ovviamente non rimborsa. A quel punto la dirigente del settore ha ammonito il personale: se non chiediamo i rimborsi per il Pnrr, rischiamo di esaurire i soldi in cassa: è ovvio. Poi la Uil scrive quella nota sorprendente».

Tensioni di Palazzo

Impossibile strappare a Porcu, a poche settimane dal suo addio al Comune, il perché di un allarme che definisce «immotivato. L’unica cosa che mi interessa è che quanto è stato scritto non è vero». A questo punto, il sindaco replica anche per quanto riguarda il personale: «Nei miei undici anni di mandato, mai abbiamo raggiunto i 38 dipendenti, come invece sostiene la Uil Fpl. Le assunzioni non sono state fatte a inizio millennio, quando si poteva e si doveva, poi è arrivato il patto di stabilità che ha bloccato tutto fino all’anno scorso. I dipendenti comunali sono in fuga da tutti i Municipi verso la Regione, che paga di più, oppure in sedi vicino a casa: sono tutti sotto organico». Conclude Porcu: «L’anno scorso si è aperto uno spiraglio per le assunzioni e le abbiamo deliberate. Ora dipende dagli uffici: a loro spettano gli atti per sbloccare la situazione e si sbloccherà».

