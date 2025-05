Il Municipio è diventato smart con l’apertura dello sportello digitale  

Il Comune di Atzara sposa le nuove tecnologie, e grazie ai fondi Pnrr apre in Municipio uno Sportello digitale.Un servizio moderno e gratuito, in grado di fornire ai cittadini (anche non residenti), supporto e assistenza nell'accesso e nell'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Promotore dell’iniziativa, oltre al Comune, la Regione. L’avvio delle operazioni già dai giorni scorsi. «Abbiamo creduto in questo progetto – dice il sindaco Alessandro Corona – per supportare i cittadini che si trovano a dover affrontare con sempre più frequenza la digitalizzazione degli enti locali e dei servizi pubblici». Attraverso il Punto digitale c’è la possibilità di installare e utilizzare applicazioni sul proprio smartphone, tablet o pc, gestire la propria casella di posta elettronica. Ma anche fare pagamenti con la piattaforma Pago Pa, accedere, creare e usare Spid, l’identità digitale, oppure richiedere il passaporto. (g. i. o.)

