Il Municipio cerca un partner per Santu Pedru 

Entra nel vivo l’organizzazione di “Su Pannu de Santu Pedru” 2026. Il Comune ha pubblicato la manifestazione d’interesse per individuare il soggetto che affiancherà l’amministrazione nella realizzazione dell’evento che è stato finanziato con 60mila euro.

Tra i requisiti figurano capacità organizzativa, esperienza documentata in iniziative analoghe, comprese le manifestazioni equestri, conoscenza del territorio e rapporti con l’associazionismo locale. La proposta dovrà indicare calendario, attività previste, esigenze tecniche, associazioni coinvolte e un preventivo. «La cosa più difficile è sempre stata trovare spazi adeguati. Abbiamo già individuato un’area nel territorio di Quartucciu che possa essere fruibile per tutti i cittadini. Per il secondo anno la Regione ha riconosciuto l’importanza della manifestazione. Cercheremo di riportare alla luce gli aspetti della tradizione», spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. Le domande dovranno essere presentate entro il 12 ottobre alle 9.

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