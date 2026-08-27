Il Municipio cerca un dirigente: i candidati sono 145  

Centoquarantacinque candidati per un solo posto da dirigente amministrativo. Il posto fisso, evidentemente, conserva ancora il suo fascino, soprattutto quando arriva con un incarico di responsabilità. Lo conferma la selezione bandita dal Comune di Oristano per un’assunzione a tempo indeterminato e pieno alla guida del settore Servizi alla persona e cittadinanza.

Le domande sono state presentate entro il 25 maggio. Ora l’elenco delle candidature è stato trasmesso alla Commissione esaminatrice e la procedura può entrare nella fase successiva. La selezione è per esami e la mole di aspiranti dirigenti fa scattare la possibilità di una preselezione, prima delle successive prove previste dal bando. Saranno poi gli esami a stabilire chi riuscirà a spuntarla nella corsa all’unico posto disponibile.

Per partecipare erano richiesti una laurea magistrale in una delle classi indicate dal bando, o un titolo equiparato, e almeno cinque anni di servizio in posizioni per le quali fosse richiesta la laurea, con alcune alternative previste per chi possiede determinati titoli o esperienze. Per ora le 145 candidature sono ammesse con riserva. Il Comune dovrà verificare i requisiti dichiarati e potrà escludere chi non risulti in possesso delle condizioni richieste.

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