Il Municipio apre gli uffici ai ragazzi 

Per una mattina niente storia, geografia e matematica. Alcuni studenti delle scuole di Riola Sardo hanno potuto trascorrere alcune ore negli uffici del Comune, tra domande, curiosità e anche qualche foto ricordo. Sono i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi che si è insediato lo scorso anno. Hanno visitato gli uffici comunali e appreso qualche nozione sul funzionamento dell'amministrazione comunale. Presenti tutti i dipendenti, il segretario comunale Sandro Murana e il sindaco Lorenzo Pinna. «Avvicinare i giovanissimi alla comunità di appartenenza è uno dei programmi in corso di realizzazione dell'amministrazione - commenta l'assessora alla Cultura Rosina Lochi - Vogliamo coinvolgere i ragazzi a dialogare con le istituzioni facendosi portatori di richieste concrete. Hanno assistito con interesse al protocollo di un documento e alla funzione dell'anagrafe dove sono registrati come cittadini». ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA