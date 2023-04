Il Municipio affida a un professionista il compito di valorizzare le terre civiche 

Un piano per la valorizzazione delle terre civiche. Il Comune ha avviato la procedura per affidare l’incarico a un professionista che avrà il compito di tracciare le linee guida per l’utilizzo delle aree pubbliche per finalità diverse da quelle tradizionali: turismo rurale, l’escursionismo, pratica sportiva, l’agricoltura e l’allevamento intensivi e le energie rinnovabili.

Il Comune ha recentemente ottenuto dall’assessorato all’Agricoltura il via libera al Regolamento sugli usi civici attraverso il quale si può disporre l’assegnazione delle terre ai privati a patto però che ciò avvenga in conformità al Piano di valorizzazione. Strumento che una volta adottato consentirà al Comune e ai cittadini interessati di presentare progetti di valorizzazione turistica e ambientale. (c. z.)

