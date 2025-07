«Il multipiano della vergogna» 

«Ma davvero in una cittadina come Carbonia serviva un parcheggio multipiano?». Se lo domandano da più da circa vent’anni i residenti dei palazzi di via Gramsci e le case di via Verona che si affacciano sul parcheggio realizzato e abbandonato davanti alle loro finestre. Perplessità acuita dalle condizioni aberranti della struttura: uno scempio totale nel cuore della città di fondazione ritenuta museo architettonico a cielo aperto.

La struttura

Tranne un breve riutilizzo fra il 2018 e il 2019, continua a regnare il degrado totale dal 2015 nella struttura edificata poco più di venti anni fa al servizio del commercio della centrale via Gramsci e per riscattare dall’incuria un’area inter-condominiale nata come cinema-arena all’aperto. Sul solaio sarebbe dovuto sorgere un centro direzionale di uno, massimo due piani: la rinuncia a quel programma ha di fatto alla lunga condannato il multipiano. I due livelli con i 120 posti auto, più lastrico e accessi laterali, sono in totale abbandono. Col passare dei mesi cresce l’immondizia in ogni angolo della struttura, ogni tipologia di impianto (di illuminazione, antincendio, igienico) è a pezzi. Per costruire la struttura (sui cui lavori non mancò nemmeno un’inchiesta della Procura per un grave incidente sul lavoro) occorse un milione. Il multipiano è stato dapprima seguito dalla municipalizzata del Comune, in fasi più o meno alterne è stato poi gestito con parcheggi liberi o a pagamento (quando veniva assegnato ai curatori delle strisce blu in città).

Le condizioni

Si è rivelato controproducente per chiunque (Comune e privati): «Controproducente e inutile – accusa Federica Vargiu, residente in via Verona – perché era prevedibile che in una realtà modesta come Carbonia non sarebbe servito, peggio ancora se resta chiuso in balia dei vandali». Una rete di metallo che si sposta con un dito non funge esattamente da deterrente: «Alcuni portoncini aperti portano ai piani inferiori – racconta Antonio Pittoni, altro residente in zona – da cui soprattutto in estate ogni tanto di sera giungono schiamazzi». Una terra di nessuno la cui esistenza è legata all’ipotetica riapertura dei grandi locali commerciali di via Gramsci che necessiterebbero per legge di una quota notevole di parcheggi limitrofi. Due anni fa l’idea era stata accarezzata, e quasi subito rimossa, da un gruppo imprenditoriale cinese. Da una recente stima del Comune, per trarre dal degrado l’impianto servirebbero circa 30 mila euro. Per questo non stato neppure inserito nel recente appalto per le strisce blu. «Pur nella difficoltà della situazione – analizza l’assessora al Patrimonio Giorgia Meli – la macchina amministrativa sta monitorando tutto: non possiamo escludere che in tempi ragionevoli si possa programmare la sistemazione dell’impianto il cui utilizzo resta quello di parcheggio».

