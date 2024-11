Il Mulinu Becciu schianta il Muravera: 11-1 

Due giornate di campionato e due squadre ancora a punteggio pieno nel girone B di Terza categoria, quello cagliaritano. Al comando ci sono Mulinu Becciu e Burcerese: la squadra del quartiere cagliaritano ha travolto (1-11) il Muravera, società appena costituita con tanti giovani e in fase di rodaggio; gli uomini del presidente Enzo Monni invece hanno battuto in casa (4-1) il Guasila.

A quattro punti ci sono l’altra squadra di Guasila, la Stella Azzurra, e il Soleminis, fermate entrambe dalle compagini di Maracalagonis. Il Kalagonis ha fermato (3-3) il Soleminis, il Mara la Stella Azzurra (incontro terminato senza reti).

Prima vittoria

Primo successo per il Villasalto, ottenuto sull’ostico campo del Santa Lucia. «Il nostro progetto è iniziato un anno fa», dice Enzo Monni, presidente della Burcerese, «abbiamo recuperato diversi ragazzi del posto che non giocavano. L’obiettivo è creare un gruppo unito e sano e divertirci. Se arrivano i risultati ben venga. Il tecnico Paolo Malloru e il suo collaboratore Cesare Frigau stanno facendo un gran lavoro». Con sei punti, ma fuori classifica, l’Accademia Dolianova, che ha anche una squadra in Seconda categoria.

Il gruppo A

Nel girone A la leadership è del Barbusi, che con la vittoria contro il Villacidro è rimasta l’unica ad aver vinto i due incontri disputati finora. Alle spalle della capolista c’è un quartetto formato da Villaperuccio, Atletico Uta, Teulada e Pimentel. Nel girone C, composto da ben sedici squadre, tre formazioni sono in testa: si tratta di Mogorella, Siamanna e Barbagia. E domenica prossima va in scena proprio Siamanna-Barbagia.

Terzo turno

Il girone E è alla terza giornata, come quelli F e G. Nel raggruppamento sassarese tris di successi per Monte Muros ed Ebadottu. Ha scontato la giornata di riposo la Morese, che ha vinto le prime due sfide ed è l’unica a non avere subito reti.

Nel gruppo F il Baddelonga e la Viddalbese non sbagliano un colpo. Rallenta invece il Santa Lucia Sennori, fermato in casa dall’Ale.Castiglia.

Infine nel gruppo G “Olbia Tempio” sono nove i punti incamerati sinora dall’Atletico Tomi’s Oschiri e dal Loiri. L’Aggius è rimasto fermo a sette, bloccato sul pareggio dall’Audax Padru, altra formazione al momento imbattuta.

