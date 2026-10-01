Il Movimento per Flumini difende l’assessora 

«L’assessorato di Flumini nasce per risolvere i problemi, non deve essere strumento di campagne elettorali o attacchi personali scorretti». Il Movimento cittadini per Flumini, che fa parte della maggioranza, interviene dopo la polemica sollevata dai gruppi di centrodestra in Consiglio nei confronti dell’assessora Monica Sotgiu, accusata di «protervia» a seguito della risposta data a un’interrogazione su obiettivi e risorse a disposizione per la frazione quartese.

«Il Movimento per Flumini da anni si impegna per risolvere i numerosi problemi di questi territori e che nulla ha a che fare con i partiti, né di destra né di sinistra – si legge nel documento del comitato –. È grazie alla rappresentanza in Giunta e in Consiglio comunale che si è potuto ottenere l'aumento dei fondi destinati a Flumini e ai territori extraurbani che da una media del 3% sono passati al 30%. In questo modo abbiamo potuto portare avanti numerosi progetti fermi da decenni». Poi le parole in difesa dell’assessora Sotgiu: «Ha già dimostrato ampia disponibilità nei confronti dei consiglieri che le hanno sottoposto delle istanze». Il Movimento critica infine la scelta del centrodestra di presentare un’interrogazione a risposta scritta e ricorda «che l’assessorato di Flumini e Territori extraurbani nasce per risolvere problemi reali e concreti, per cui invitiamo il centrodestra a concentrarsi sulla soluzione dei problemi, quello di cui ha bisogno la nostra città».

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