Ittiri. «Una finale bellissima tra due squadre che stanno facendo bene anche in campionato». Gianni Cadoni, presidente della Figc Sardegna, commenta la finale di Coppa Italia di Eccellenza subito dopo il termine della gara e ribadisce l’impegno federale per un movimento femminile in costante crescita di seguito e iscritte. «Stiamo investendo tante risorse e continueremo a farlo», sottolinea. Poi spiega: «Amplieremo il torneo».

Sfida tra debuttanti

La partita di ieri sera tra squadre che disputano l’Eccellenza e hanno nelle loro file due delle giocatrici più rappresentative (l’italo brasiliana Jessica Marquez, autrice di tutte e sei le reti del match, e la palestinese Shaheen Natali) è stata un successo. «Hanno partecipato per la prima volta questa competizione. L’Athena Sassari al calcio a undici abbina anche il calcio a 5 da diversi anni, ed è certamente un valore aggiunto. La Real Sun Service è una società nuova e ambiziosa. Faccio i complimenti a entrambe per questa bella finale che ha avuto anche un bell’afflusso di pubblico». Cadoni non è tanto sorpreso dall’esclusione prematura (nella fase a gironi) della favorita Torres, attuale capolista del torneo. «Nelle alte sfere c’è molto equilibrio. Parliamo comunque di un club dalla grande storia nel calcio femminile e di grande esperienza che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato».

Il campionato

Poi il massimo dirigente della Figc regionale si sofferma proprio sull’Eccellenza, alla sua seconda edizione. «Siamo felicissimi di un campionato con nove squadre che si contendono la vittoria. Naturalmente ci sono delle differenze, ma queste società sono comunque le apripista per tutto il movimento del calcio femminile in Sardegna».

Impegno federale

Il sostegno della Federazione «l movimento femminile «è massimo», sottolinea Cadoni, che guarda già oltre: «Stiamo investendo tante risorse e continueremo a farlo». Il progetto allo studio per l’edizione 2023-2024 prevede l’aumento del numero di squadre. «Amplieremo il torneo, ci sono già diverse formazioni pronte ad aggiungersi alle attuali. Sarà ancora più competitivo».

