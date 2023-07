«Il Movimento 5 Stelle riparte dalla gente» 

Prime mosse dopo la rovinosa sconfitta alle Comunali. Simone Carta è stato nominato rappresentate territoriale del Movimento 5Stelle. È il primo in Sardegna. A dare l’annuncio sui social Diego Corrias, il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio da Mario Puddu (ex grillino): «Conosco Simone da tempo, ho condiviso con lui anni di esperienza amministrativa asseminese e diverse campagne elettorali; ha le doti organizzative, politiche e relazionali per realizzare il compito che lo attende al meglio, col supporto di tutto il gruppo di Assemini».

La nomina

Simone Carta, 34 anni, laurea in Giurisprudenza, già assessore al Bilancio con la sindaca Sabrina Licheri, si dice sereno e pronto all’impegno. «Il gruppo è coeso, ho la certezza che faremo un buon lavoro. Il mio compito sarà quello di supportare l’attività dei nostri rappresentanti in Consiglio comunale e in Senato»

Dunque il Movimento si riorganizza e riparte dai territori. Il nuovo assetto dispone la costruzione di una organizzazione più solida a livello territoriale, rivelando la necessità di essere vicini alla gente per raccoglierne le istanze e promuovere la partecipazione. Con Mario Puddu sindaco, Assemini diventò roccaforte per la Sardegna, primo Comune sardo amministrato dai grilini. Oggi i 5 Stelle, sui banchi dell’opposizione, siedono insieme al Pd. Un matrimonio che alle Comunali non ha portato i frutti sperati. Ma l'accordo proseguirà: «Stiamo lavorando - dice Carta – con spirito di collaborazione, ci siamo ripromessi di guardare al futuro, il passato è passato. Abbiamo la stessa visione ad esempio nelle politiche che riguardano i diritti e le persone con fragilità».

Al lavoro

Certo, il M5S ad Assemini deve affrontare per la prima volta una sconfitta elettorale. «Credo sia fisiologico», prosegue Carta – la città ha avuto dieci anni di amministrazione 5 Stelle, è normale aver voglia di sperimentare altro e valutare la capacità di un diverso progetto politico. Quello che in realtà mi preoccupa è la poca affluenza ai seggi. Questa è responsabilità di tutti i partiti, questa è la nostra priorità: lavorare per ricostruire la fiducia dei cittadini, farli sentire rappresentati».

RIPRODUZIONE RISERVATA