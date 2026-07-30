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Sant’Antioco.
31 luglio 2026 alle 01:05

Il motoscafo dei migranti approda tra i bagnanti di Coa Cuaddus 

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Nuovo sbarco di migranti ieri mattina a Sant’Antioco. Intorno alle 10, dodici giovani di origine magrebina, apparentemente tutti in buona salute, hanno raggiunto la spiaggia di Coa Cuaddus a bordo di un piccolo motoscafo, approdando davanti agli occhi increduli dei numerosi bagnanti presenti sull’arenile

Dopo aver toccato terra, il gruppo ha abbandonato l'imbarcazione sulla battigia. I primi a intervenire sono stati gli agenti della Compagnia barracellare di Sant'Antioco, impegnati nel servizio di vigilanza e assistenza ai bagnanti. Poco dopo sono arrivati anche gli operatori di Frontex e i carabinieri, che hanno preso in carico i migranti per le procedure di identificazione. Dopo una prima assistenza, con acqua e generi alimentari, i dodici giovani sono stati accompagnati a bordo di un mezzo diretto al centro di prima accoglienza di Monastir, dove proseguiranno gli accertamenti previsti. L’approdo riporta l'attenzione sulla ripresa della rotta verso le coste del Sulcis. Le favorevoli condizioni del mare potrebbero infatti favorire nuovi sbarchi, come già accaduto nelle prime settimane di giugno, quando oltre cinquanta migranti, tra cui donne e bambini, erano arrivati nel Sulcis. (s. g.)

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