«Il motore del terziario e dei servizi» 

«Vero motore del terziario e dei servizi, l’indotto del turismo, una base in continua crescita nell’intero paese con un valore di oltre 26 miliardi di euro». Carlo Sangalli, presidente nazionale Confcommercio fotografa lo scenario economico nazionale in una ottica e prospettiva positiva. Lo ha fatto nell’intervento ieri in città, dove si festeggiavano i 50 anni della Confcommercio oristanese, che è nata col nome di Ascom.

L’anniversario è stato celebrato cou un convegno, una mostra fotografica e un annullo filatelico hanno accompagnato la festa della associazione più rappresentativa della provincia nei settori del commercio, turismo e servizi, con oltre 1500 imprese associate.

Il motore del terziario

«Malgrado le tante paure che accompagnano questo 2024, malgrado gli elementi di criticità di lungo termine, a partire da una produttività che ristagna da almeno trent'anni, malgrado le condizioni difficili della finanza pubblica, malgrado tutto, il nostro Paese ha recuperato ciò che sembrava impossibile, cioè i 9 punti di prodotto lordo persi nel solo 2020» ha detto Sangalli. La quota percentuale sul totale delle presenze in Sardegna è passata dal 3,30% del 2008 al 4,92% del 2022. Per Sangalli la salvezza delle piccole medie imprese «è legata alle loro radici, alle appartenenze e specificità territoriali, all’interno di in un sottile equilibrio commerciale che deve comprendere una equità fiscale tra i piccoli imprenditori e i colossi delle piattaforme digitali. L’Oristanese poi ha ancora una marcia in più, un territorio e un ambiente stupendo dove investire e avviare le proprie attività, con un cibo e una filiera agroalimentare di eccellenza che deve diventare lo strumento di impresa da abbinare all’accoglienza turistica».

I dati

Nella discussione sono emersi i dati che caratterizzano l’economia locale oristanese, condizionata da una bassa demografia, carenza di infrastrutture e bassa redditualità. Il reddito Irpef medio imponibile è di 21.361€ pro-capite e posiziona la provincia al terzo posto in Sardegna dopo Cagliari e Sassari. Le imprese attive sono 12.720 e di queste quelle afferenti a Confcommercio sono circa cinquemila, tutte operano in un contesto e bacino economico di 149.078 residenti. La analisi demografica estrapolata dall’ufficio studi della Confcommercio ha rilevato che l’età media dominante nella provincia di Oristano è quella compresa tra i 40 e i 65 anni, una condizione che stabilizza i consumi per via del fatto che è la fascia di popolazione con più reddito ma, che si scontra con un tasso di natalità inferiore di due punti percentuali rispetto alla media nazionale e un tasso di mortalità è superiore di due punti. Negli ultimi 10 anni la galassia delle attività commerciali oristanesi ha subito un saldo negativo di -148 imprese ma il tasso di disoccupazione è sceso dal 17,8% all'8,4% tra il 2019 e il 2023, mentre il tasso di occupazione totale è aumentato dal 50,7% al 56,2%. I settori con la maggiore crescita occupazionale sono il terziario di mercato, il commercio, il turismo e l'agricoltura.

La tavola rotonda

“il commercio ieri oggi e domani” è il titolo della tavola rotonda che ha coinvolto il presidente regionale di Confcommercio Nando Faedda, il vicepresidente Gian Giacomo Ibba, il presidente di Federalberghi Oristano Pino Porcedda e la guida dei giovani imprenditori della associazione Renzo Mereu. Un confronto dove è emersa la necessità di lavorare sulla crescita economica e sociale attraverso interventi mirati nella scuola e nella formazione professionale, nella digitalizzazione, nella manutenzione infrastrutturale e nella semplificazione burocratica.

