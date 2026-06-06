“Il Mostro” Valentino Mannias trionfa ai Nastri 

“Portobello” di Bellocchio con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora, girata tra l’ex carcere di Buoncammino a Cagliari e a Sassari, è la serie dell’anno. Ma a vincere nella sezione crime, con un cast tutto sardo, è “Il Mostro” di Stefano Sollima. C’è tanta Sardegna, insomma, in questa edizione dei Nastri d’Argento dedicata alla grande serialità italiana.

“Portobello”

L’assurdo errore giudiziario che portò all'arresto nel 1983 e alla successiva riabilitazione di Enzo Tortora. TgQPHd|[]La fiction, scritta e diretta da Bellocchio insieme a un team di sceneggiatori (Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore), si discosta dal classico documentario per diventare un'opera che indaga la tragedia e le dinamiche umane e sociali dietro l'accaduto. La storia è incentrata sull'arresto del presentatore, volto amatissimo della tv italiana, ingiustamente accusato di associazione camorristica e traffico di droga sulla base di dichiarazioni di pentiti. Il carcere, in cui sono girate tante scene, è l’ex Buoncammino a Cagliari. E proprio Cagliari, per settimane, è stata set della serie.

“Il Mostro”

Come già preannunciato nei giorni scorsi da questo quotidiano, per la serie targata Netflix è un trionfo alla cerimonia di premiazione dei Nastri che si è svolta ieri a Napoli. La trama? La conosciamo bene. La miniserie in quattro episodi diretta da Stefano Sollima e uscita sulla piattaforma a ottobre 2025 ricostruisce la prima parte dell'infinita inchiesta sul serial killer autore dei brutali omicidi avvenuti nelle campagne toscane tra il 1968 e il 1985. Riaprendo la versione della pista sarda. Grande merito del successo mondiale (nella sua prima settimana di programmazione ha totalizzato 9,6 milioni di visualizzazionie 38,3 milioni di ore di visione a livello globale) va a Valentino Mannias, strepitoso interprete nei panni di Salvatore Vinci. Nato a Serramanna, classe 1991, è stato affiancato da quella che è la meglio gioventù del cinema sardo: Marco Bullitta, Francesca Olia, Giacomo Fadda, Antonio Tintis, Giuseppe Boy, Monica Demuru. E ancora Luca Pusceddu, Adele Piras, Barbara Pitzianti, Sabina Zicconi e Marta Proietti Orzella.

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