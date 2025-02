“Il Mostro” su Netflix Il regista Sollima sceglie un cast di talenti sardi  

Il caso giudiziario del Mostro di Firenze è senza dubbio uno dei più terrificanti, intricati e ancora dibattuti (nonostante una sentenza decisiva) della storia del nostro Paese. Una storia che ha trovato definizione in tribunale ma che ancora non ha trovato pace e chiarezza risolutiva nell’immaginario collettivo e anche fra esperti investigatori. Fu veramente solo Pietro Pacciani? Ecco perché continua a destare interesse narrativo tanto da spingere Netflix (il colosso dell’intrattenimento in streaming) ad affidare a un altro ciclope del settore, il regista Stefano Sollima, la regia di una serie che approderà sugli schermi a ottobre ma che è stata lanciata in questi giorni con un primo teaser. Bocche cucite dalla produzione ma… ma la composizione del cast de “Il Mostro” vede un’altissima componente di attori sardi. Partiamo dai protagonisti assoluti: Giacomo Fadda, Valentino Mannias, Marco Bullitta, Antonio Tintis e Francesca Olia. Ruoli anche per Giuseppe Boy, Alessandro Cucca, Luca Pusceddu, Adele Piras, Barbara Pitzianti, Monica Demuru, Sabina Zicconi e Marta Proietti Orzella.

Protagonisti

Perché la scelta di un cast in prevalenza di provenienza isolana? Basta fare memoria rispetto all’intricata vicenda che agli inizi vide gli investigatori impegnati a seguire una pista tutta sarda per dare un volto all’autore o agli autori degli efferati delitti compiuti sempre ai danni di giovani coppie appartate in auto nelle campagne fiorentine. Spettano infatti agli attori cagliaritani Giacomo Fadda e Valentino Mannias i ruoli dei fratelli Francesco e Salvatore Vinci. Fadda, classe 1989, è noto per aver partecipato ai film “Mille bolle blu” (1993), “To Rome with love” (2012), “Amori e metamorfosi” (2014) nonché a diverse produzioni francesi (da tempo si è infatti trasferito a Parigi) come “Maria Montessori - La nouvelle femme” (2023), “ZAD - Un posto per cui lottare”, 2023. Valentino Mannias (nato nel 1991 e originario di Serramanna) ha una robusta fama per il suo impegno teatrale, un talento di raro spessore, non a caso ha vinto il Premio Ubu come miglior attore o performer under 35. Marco Bullitta e Antonio Tintis vestono invece i panni dei fratelli Stefano e Giovanni Mele. Bullitta (sassarese, classe 1981) lo abbiamo potuto apprezzare di recente ne “Il muto di Gallura” e in passato in “Andarevia” e “Ti ricordi di Adil?”. Tintis (del 1976) è romano di origini sarde. Lo ricordiamo nel film Rai “Fabrizio De André - Principe libero” e di recente nel film Sky “La coda del diavolo”.

Ruolo chiave

All’attrice Francesca Olia (cagliaritana, classe 1996, già protagonista del film “Timor”) è affidato un altro ruolo chiave nella narrazione dei delitti, quello della prima vittima del mostro, Barbara Locci. Casalinga, 32 anni, originaria di Villasalto, Barbara fu uccisa con l’amante Antonio Lo Bianco nell’agosto del 1968 a Signa, in Toscana. Da qui, per chi non conoscesse le vicende della pista sarda, prende avvio il primo troncone di indagini che ci fa capire perché i ruoli dei Mele e dei Vinci sono fondamentali nella prima stagione della serie Netflix. Gli investigatori individuarono quasi da subito come responsabile del duplice omicidio il marito di Barbara Locci, Stefano Mele. L’uomo prima negò ogni addebito poi riversò la responsabilità su altri due amanti della moglie, i fratelli Salvatore e Francesco Vinci. Ma… seppur la storia sia scritta e proprio di recente il caso è tornato all’attenzione degli investigatori, ci fermiamo per non svelare la trama che la serie svilupperà. A tutto il cast spetta una pesante responsabilità, sui lori volti poggia una storia di lutti e dolori purtroppo non figlia della finzione ma di una realtà nera e dolorosa.

A Villacidro

Un’ultima nota rispetto al coinvolgimento del nostro territorio, alcune scene sono state girate a Villacidro mentre il resto dei luoghi è tutto toscano e laziale.

