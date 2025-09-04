“Il Mostro”, che cast! La meglio gioventù sarda protagonista a Venezia  

Nell'affrontare questa storia, «oltre alla vastità di documenti che abbiamo letto, colpisce un peccato originale, il fatto che ci fosse una tesi di fondo, come se la verità sia stata piegata ai fini della dimostrazione della tesi». Così «abbiamo capito che l'unico modo fare chiarezza sarebbe stato ricominciare dall'inizio».

Lo spiega Stefano Sollima regista, creatore con Leonardo Fasoli e produttore della serie Netflix “Il Mostro”, sulle prime fasi delle indagini dedicate al Mostro di Firenze, e in particolare alla pista sarda esplorata prima che entrassero nell'inchiesta Pacciani e i compagni di merende. Il racconto in quattro puntate, con un cast che porta in scena la meglio gioventù sarda (Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu), arriverà sulla piattaforma dal 22 ottobre, in concomitanza con il decimo anniversario dell'arrivo di Netflix in Italia.

«Pensavamo fosse necessario raccontare la storia del Mostro e per fortuna c'è venuta un'idea che ci ha guidato», aggiunge il

regista, che ha firmato serie come “Romanzo Criminale” e “Gomorra” e film come “Acab”, “Suburra”, “Adagio”, «non tanto fare la caccia al mostro ma dedicare un episodio monografico a ognuno dei sospetti. Una cosa che permetteva di non sposare una tesi ma raccontarle tutte, esplorando la storia così come è successa».

Così, torniamo a quegli 8 duplici omicidi avvenuti in 17 anni, dal 1968 al 1985, sempre con la stessa arma, una Beretta calibro 22. Il punto focale nella serie è Barbara Locci (Francesca Olia), prima vittima insieme a Antonio Lo Bianco il 21 agosto 1968; in macchina con loro c’era il figlio della donna, allora bambino, Natalino Mele unico sopravvissuto in questa spirale di delitti. Di Barbara Locci scopriamo i legami intessuti e gli abusi subiti negli anni precedenti, che coinvolgono a vario titolo il marito Stefano Mele, ma anche Francesco e Salvatore Vinci, Giovanni Mele: tutti nomi diventati sospetti nei faldoni dell'inchiesta, fra vendette, perversioni più o meno represse, bugie, depistaggi, altri crimini e omicidi, un concetto delirante di difesa dell’onore. Osserva Leonardo Fasoli: «Il filo comune è una forte componente di cultura patriarcale e maschilista».

Secondo Francesca Olia «è stata un’opportunità gigantesca per tutti noi del cast recitare in questa serie. Io preparando questo personaggio ho sentito un’enorme responsabilità. La difficoltà più grande è stata raccontare una donna su cui non si hanno grandissime informazioni. Ci voleva tanta sensibilità e l'aiuto di Stefano è stato fondamentale, spero di averla resa con il massimo rispetto».

