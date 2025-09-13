Il Mossad contro Netanyahu: l’operazione in Qatar non andava fatta 

Tel Aviv. L’Istituto questa volta ha detto “no”. Il Mossad, in ebraico appunto “l’Istituto”, ha rifiutato di eseguire un piano che aveva elaborato e che prevedeva l’uso di agenti sul campo a Doha per assassinare i leader di Hamas. A rivelarlo è un’inchiesta del Washington Post. Secondo il quotidiano americano, l’agenzia di intelligence di Israele ha ritenuto che l’operazione avrebbe compromesso i rapporti con i qatarini mentre era in corso la mediazione per il rilascio degli ostaggi a Gaza. Ad opporsi sarebbe stato il direttore del Mossad, David Barnea: l’agenzia avrebbe anche messo in dubbio la modalità plateale voluta da Benyamin Netanyahu. Il Mossad infatti ha la capacità tecnica di eliminare, in operazioni segrete, i leader di Hamas in «qualsiasi parte del mondo», ha detto una fonte.

Intanto, l’esercito israeliano ha ucciso il bambino Mohammed Ramez Al-Sultan, giocatore dell’Al-Hilal Sports Club, insieme a 14 membri della sua famiglia in un attacco che ha preso di mira la loro abitazione venerdì nella Striscia di Gaza. Lo riferisce sui social la Palestine Football Association.

Infine, dopo due giorni di rinvii è partito da un porticciolo di Augusta, nel Siracusano, il convoglio di 18 barche a vela della Global Sumud Flotilla, missione umanitaria in soccorso al popolo di Gaza.

