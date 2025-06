Il Mosaico in “The Magic Show” 

Forte degli oltre duemila spettatori registrati in autunno, Il Mosaico ci riprova e lo fa con due repliche. Così, martedì e mercoledì a Cagliari, sul palco del Teatro Massimo, alle 21, la compagnia teatrale riporta l’incanto di “The Magic Show”, lo spettacolo ispirato a “The Greatest Showman”, il film musicale del 2017. Con la regia di Michael Gracey, il lungometraggio si è aggiudicato vari riconoscimenti, tra cui il Premio Oscar e il Golden Globe per la migliore canzone, “This is me”.

La storia

Rielaborazione originale del film, il musical celebra la storia di Phineas T. Barnum, fondatore del “Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus”, il pioniere dei moderni spettacoli circensi. Un tributo all’immaginazione che portò Barnum, nato nel Connecticut nel 1810, prima bottegaio e poi giornalista, a fare il giro del mondo con un misto di «circo equestre, serraglio e baraccone». Con artisti esotici, numeri musicali e audaci imprese, lo spettacolo conquista il mondo per diventare Il più grande show della Terra. Nel film, un cast stellare: Hugh Jackman, Zac Efron, Zendaya, Michelle Williams, Rebecca Ferguson.

Sul palcoscenico

Eseguito interamente dal vivo, con le canzoni originali, lo spettacolo affida la sua magia all’entusiasmo dei volontari, tutti accomunati dalla passione per il teatro. Un cast numeroso: cento persone di varia età tra cantanti, corpo di ballo, musicisti, ginnaste, staff e tecnici. Il musical più che le acrobazie e i saltimbanchi, festeggia l’inclusione, perché a fare «il più grande spettacolo del mondo», come Barnum aveva battezzato il suo varietà, erano persone singolari: donne con la barba, nani, o individui fuori misura.

L’obiettivo

«È il messaggio educativo che ci sta dentro» chiosa Cristian Tanas, del consiglio direttivo del Mosaico, «ciò che interessa la nostra compagnia». Coerentemente con le finalità che persegue fin dagli anni Ottanta, quando è stata fondata, ovvero l’educazione e la formazione dei più giovani. Nel musical sono coinvolti in tutti i ruoli.

L’associazione

“The Magic Show” è l’ultima delle numerose produzione dell’associazione CGS Il Mosaico, nata 36 anni fa con un gruppo di ragazzi cresciuti nell’ambito dell’Oratorio Salesiano “San Paolo” di Cagliari, su iniziativa della guida spirituale don Francesco Loi, scomparso nel 1992. Il nucleo originario si è col tempo arricchito di contributi artistici e professionali, non più solo provenienti dall’ambiente salesiano, ma anche da aree culturali eterogenee. L’Associazione conta attualmente circa novanta iscritti, giovani e adulti, ma negli anni si è avvalsa del contributo di centinaia di giovani, alcuni dei quali hanno proseguito l’attività artistica a livello professionistico. La compagnia è composta, oltre che dagli attori, anche da un corpo di ballo, da un coro polifonico e da un’orchestra, che conferiscono agli spettacoli la forma espressiva del musical. «Tutto ciò», precisa Tanas, «è possibile grazie all’impegno degli associati, che con dedizione e in totale gratuità lavorano alla produzione degli spettacoli; tutti i nostri ricavi confluiscono in una raccolta fondi destinata all’autofinanziamento dell’associazione e al sostegno di progetti concreti di solidarietà promossi dalla Famiglia Salesiana nella città di Cagliari e nel mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA