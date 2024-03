“Il mosaico” diventa un centro d’ascolto 

Era un garage, ora è un Centro di ascolto per chi ha bisogno. Qui a “Il mosaico” nella via Oriente 12, centro storico di Sinnai, bussa chi ha bisogno, chi ha necessità di parlare e di essere ascoltato. Quel locale, diventato il “salotto del dialogo”, lo ha messo a disposizione il parroco della chiesa di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai, ad un gruppo di volontarie che lo hanno trasformato anche in un Centro di aggregazione interreligioso dove si conosce una sola parola: “Solidarietà”.

«Oggi - dice Simonetta Farris, una delle volontarie - le persone hanno più bisogno di ascolto che di parole. Soltanto quando diamo ascolto all’altro con attenzione, con pazienza, con meraviglia e non annoiati, acquistiamo il diritto e l’autorevolezza di parlargli al cuore. È questo il senso che ha dato il via ad un’impresa coraggiosa e allo stesso tempo necessaria. La gente ha bisogno di raccontare i propri problemi a qualcuno che li capisca, per sdrammatizzarli, per non sentirsi sola di fronte a situazioni angoscianti e per confrontarsi sui modi di uscirne».

Un progetto operativo che interpreta la volontà e l’idea di padre Gabriele Biccai e di chi ci lavora. Al di là delle competenze professionali, comunque presenti tra le volontarie, il "Mosaico” accompagna i bisognosi e le loro problematiche nel campo dell’accoglienza e dell’ascolto. Il Mosaico fa anche di più: ha creato pure una collaborazione di rete col Comune, l’Opera vincenziana, la Asl, la biblioteca e con altri enti.

«Nel “salotto” di via Oriente - dice Farris - il lunedì mattina dalle 10 alle 12, tra un dolcetto condiviso, un buon caffè o una tisana, si ospitano persone disposte ad aprire il loro cuore, o a partecipare ad un laboratorio creativo inclusivo. Arrivano straniere, con difficoltà linguistiche, sole, senza nessuno. Ma anche nostri ragazzi che hanno bisogno di un consiglio».

Giuseppina (nome di fantasia) racconta di «essere stata una emarginata. Qui, sono stata accolta, ritrovando voglia di fare». Francesca: «Mi sono aperta con una volontaria, denunciando le violenze subite in famiglia. Avevo voglia trovare le forze e il modo di riscattare la mia vita e quella del mio bambino». Due ragazze straniere concludono: «Qui stanno nascendo anche gli scambi culturali. Soprattutto con la condivisione di ricette e di piatti tipici. Stiamo trovando supporto anche nello studio dell’italiano».

