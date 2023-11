Il Monza vola ma segna poco  

Vive un momento di grande tranquillità il Monza, il prossimo avversario del Cagliari. Sono diciassette i punti in classifica, addirittura a soli 3 dal sesto posto che consentirebbe oggi la qualificazione alla Conference League. Una grandissima conferma, per il club brianzolo, in linea con un ottimo percorso già intrapreso la scorsa stagione per la prima volta in Serie A.

Momento positivo

Tra gli artefici di questa importante scalata, un ottimo allenatore come Palladino, felice intuizione del presidente Berlusconi, scomparso nello scorso giugno. Palladino è considerato unanimemente tra i più promettenti tecnici del campionato di Serie A. Benissimo fin qui sotto il profilo dei risultati e del rendimento in campo, ma anche il club guidato dalla scrivania da Galliani ha le sue debolezze: il Monza è una squadra che non segna tantissimo, sono 13 i gol realizzati in 12 partite, uno solo in più del Cagliari, mentre è attentissimo in difesa: sono 11 le reti incassate, contro le 24 marcature subite dai rossoblù.

Dal campo

Intanto dopo la giornata di riposo concessa ieri, la squadra oggi riprende gli allenamenti al Centro Sportivo "Berlusconi-Monzello". Da valutare le condizioni di Colombo, che aveva lasciato il ritiro della nazionale U21 perché acciaccato (proprio come Oristanio), ma anche quelle di Vignato e Pablo Marì, assenti nell'ultimo match pareggiato (1-1) contro il Torino.

In attesa del rientro di Colpani dagli impegni con la Nazionale maggiore (ieri sera l’ultimo match con l’Ucraina) e di Machín, anche lui alle prese con gli impegni della sua selezione, quella della Guinea Equatoriale, la squadra inizia la preparazione in vista del delicato match di Cagliari, momentaneamente a ranghi ridotti.

