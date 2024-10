Il Monza si sblocca e asfalta l’Hellas a Verona 

Verona 0

Monza 3

Verona (4-2-3-1) : Montipò, Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric (32' st Faraoni), Duda (16' st Kasanos), Belahyane, Suslov (16' st Serdar), Tengstedt, Lazovic (24' st Livramento), Mosquera (16'st Sarr). In panchina Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Okou, Dani Silva, Alidou, Coppola, Cisse, Corradi. Allenatore Zanetti.

Monza (3-4-2-1) : Turati, Izzo, Pablo Marì, Carboni, Pedro Pereira (27' st D'Ambrosio), Pessina (40' st Gagliardini), Bondo, Kyriakopoulos, Mota (44' st Vignato), Caprari (27' st Bianco), Djuric (40' st Maric). In panchina Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Forson, Valoti, Postiglione, Martins, Ciurria. Allenatore Nesta.

Arbitro : Dionisi dell'Aquila.

Reti : nel pt 9' Dany Mota; nel st 29' Dany Mota, 33' Bianco.

Verona. Prima vittoria in campionato del Monza che sbanca il Bentegodi 3-0 nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A. Severo il punteggio per il Verona che paga cari i tanti errori difensivi. Nesta festeggia così la sua prima vittoria da allenatore nella massima serie, i brianzoli scalano la classifica lasciando l'ultima casella della graduatoria mentre l'Hellas non dà seguito al successo sul Venezia e incassa il quinto ko.

L'approccio è tutto del Monza che conquista un paio d'angoli e trova in apertura di partita il gol. Buona la manovra ospite, ottimo l'assist di Caprari per Dany Mota che al volo di destro riesce a tenere basso il pallone che si infila sul palo opposto dove Montipò non arriva. Il portiere dei brianzoli Turati è chiamato più volte in causa. Ma in piena apnea il Monza trova il 2-0 nella più classica azione. Rinvio di Turati, spizzata di Djuric, difesa del Verona ferma e si infila tra i centrali Mota che d'esterno destro supera Montipò e gela il Bentegodi. Che diventa di ghiaccio qualche minuto dopo con un'azione in fotocopia. Ancora Djuric che spizza un lungo rinvio di Turati, la difesa stavolta è in anticipo ma Faraoni pasticcia, tocca corto verso Montipò e Bianco sigla la sua prima rete in A e il tris per il Monza.

