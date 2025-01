Il Monza si prepara alla sfida di domani contando gli assenti 

Per il Monza uno scontro delicatissimo, da giocare nel suo UPower stadium. Continua la preparazione dei biancorossi in vista del match di domani contro il Cagliari, al centro sportivo “Silvio e Luigi Berlusconi” si lavora senza sosta per un importante confronto diretto che dirà tanto in chiave salvezza, ultima gara del girone d’andata.

Oggi è in programma una seduta di lavoro fissata al pomeriggio e preceduta dalla conferenza stampa di Salvatore Bocchetti, convocata per le 13.30. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione sul fronte infermeria, tra giocatori ancora indisponibili e quelli recuperati da schierare nel suo 4-4-2. Nella lunga lista di chi potrebbe essere convocato per domani ci sarebbero Vignato (rimasto fuori da quattro partite per una infiammazione al tendine d'achille), Caldirola (che ha saltato le ultime due gare per un problema muscolare), Kyriakopoulos (anche lui fermo da un turno per un fastidio muscolare).

Oggi in conferenza stampa si conosceranno i dettagli. Mentre saranno sicuramente out i lungodegenti Pessina e Gagliardini. Alle prese con le rispettive riabilitazioni, il loro rientro è previsto per febbraio e marzo.

Mercato

Sul fronte mercato, la prima mossa in entrata è un ritorno, come recita il comunicato societario sul rientro di Jean-Daniel Akpa Akpro. “Il centrocampista arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima esperienza al Monza ha collezionato 19 presenze in Serie A, contribuendo alla salvezza centrata con largo anticipo nella scorsa stagione”. Il club avrebbe poi chiesto al Pisa di Inzaghi, secondo in classifica Serie B, il laterale emiliano Patrick Ciurria. Anche nel caso del classe '95 si tratterebbe di un ritorno, per uno dei protagonisti della prima, storica, promozione in Serie A dei brianzoli.

Torna invece a bussare alla porta biancorossa il Braga e che vorrebbe portarsi in Portogallo Dany Mota, mentre il Venezia avrebbe messo gli occhi addosso a Caldirola per rinforzare il proprio reparto difensivo. Accordo molto vicino col giocatore, con l'ufficialità che dovrebbe arrivare a breve.

