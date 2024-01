Il Monza sbanca Frosinone e inguaia Di Francesco 

Frosinone 2

Monza 3

Frosinone (3-4-1-2) : Turati; Monterisi, Okoli, Lusuardi (39' st Ibrahimovic); Lirola (1' st Caso), Barrenechea, Harroui (40' st Cuni), Gelli; Reinier (1' st Mazzitelli); Soulé, Cheddira (15' st Kaio Jorge). In panchina Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Ghedjemis. Allenatore Di Francesco.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio (41' pt Sorrentino); D'Ambrosio, Gagliardini (15' st Pablo Marì), Caldirola; Ciurria, Bondo, Pessina, Pedro Pereira (37 'st Birindelli); Colpani (15' st Akpa Akpro), V. Carboni; Mota (37' st Colombo). In panchina Gori, Donati, Izzo, Machin, F. Carboni, Bettella, Cittadini, Ferraris, Kyriakoupolos, Vignato. Allenatore Citterio (Palladino squalificato).

Arbitro : Ferrieri Caputi di Livorn o.

Reti : nel pt 18' Dany Mota, 45' V. Carboni; nel st 11' autorete Soulé, 12' Harroui, 31' Soulé (rigore).

Frosinone. Colpo del Monza a Frosinone che ritrova la vittoria dopo 3 turni e dà continuità al pareggio di Napoli. La squadra di Palladino (squalificato e sostituito dal vice Citterio) chiude l'andata a quota 25. Il Monza costruisce la vittoria sugli errori degli avversari grazie ad un ottimo primo tempo. Al Frosinone non basta la buona volontà mostrata nella ripresa per trovare il pari. Per i ciociari quarta sconfitta di fila, 1 punto nelle ultime 6. Giro di boa a 19.

Il match

Il primo squillo è degli ospiti al 7' con Colpani che da fuori area sfiora il palo. La risposta ciociara al 9', con Cheddira che calcia a lato. Ma è un Monza concreto e cinico perché al primo affondo passa. Al 18' dormita della difesa frusinate con Dany Mota che in area sfrutta un tiro sbagliato di Valentin Carboni diventato un assist. La reazione del Frosinone non è così incisiva. Harroui al 33' su punizione impegna Di Gregorio che nel finale s'infortuna e lascia il posto a Sorrentino. Il Monza si conferma spietato: errore a centrocampo di Soulé che si fa soffiare la palla da Carboni. Contropiede micidiale: l'argentino firma il raddoppio dopo lo scambio con Mota. La ripresa si apre con il Var che continua a funzionare a intermittenza. Di Francesco si gioca le carte Mazzitelli e Caso che scalda le mani a Sorrentino dopo 2'. Ma il Frosinone è pure sfortunato: Soulé all'11' corona la sua giornata-storta con un autogol clamoroso. Il Frosinone accorcia con Harroui che da posizione defilata a destra fulmina un incerto Sorrentino. Il match s'accende, il Frosinone ci crede. Al 15' entra Kaio Jorge per uno spento Cheddira. Il Monza cerca maggiore solidità inserendo Pablo Marì ed Akpa Akpro. Al 30' il Frosinone riapre la gara: filtrante di Mazzitelli, Caso prende il tempo a D'Ambrosio che lo atterra. Rigoreme giallo per il difensore. Proteste vibranti del Frosinone tanto che viene espulso dalla panchina il terzo portiere Frattali. Soulé dal dischetto si fa perdonare e realizza il 2-3 (ottavo centro personale). Il Frosinone prova l'assalto finale inserendo anche Cuni ed Ibrahimovic. Ma alla fine il Monza resiste e porta casa una vittoria pesante.

RIPRODUZIONE RISERVATA