Il Monza potrebbe parlare americano 

Un gruppo di investitori americani per rilanciare il Monza: è il futuro che sembra essere imminente per il club della famiglia Berlusconi. Dopo mesi di voci, le trattative avrebbero subito un’accelerata portando la società vicino al gruppo statunitense rappresentato in Italia da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma decisivo già nel 2011 nel passaggio dei giallorossi alla cordata a stelle e strisce guidata da Thomas Richard Di Benedetto.

Il tutto potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni per arrivare all’inizio del ritiro con l’organigramma societario definito e cominciare a programmare la risalita in Serie A. Per il ruolo di direttore sportivo è in lizza Nicolas Burdisso, ma almeno all’inizio resterebbe anche Adriano Galliani, attuale amministratore delegato, la cui esperienza è impagabile. È sotto la sua guida che il Monza, rilevato da Silvio Berlusconi nel 2018, ha ottenuto la prima storica promozione in A. Una favola lunga tre stagioni, con l’avvicinamento all’Europa nella prima e la scomparsa del patron, il 12 giugno del 2023, che aveva ridimensionato il progetto sportivo di Fininvest, azionista unico della società. Quest’anno la retrocessione. Adesso gli americani sarebbero pronti a risollevare il club, offrendo a Galliani la possibilità di guidare la transizione in un ruolo che sarebbe più istituzionale che di programmazione. Si attende solo l’ufficialità.

