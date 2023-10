Il Monza è implacabile e adesso Paulo Sousa rischia  

Monza 3

Salernitana 0

Monza (3-4-1-2) : Di Gregorio 7; D’Ambrosio 6.5, P. Marì 6, Caldirola 6; Kyriakopoulos 6 (27’ st Birindelli 6), Pessina 7 (40’ st Akpa Akpro sv), Gagliardini 6, Ciurria 6.5 (19’ st Pereira 6); Colpani 7.5 (19’ st Gomez 6); Vignato 7 (27’ st Bondo 6), Colombo 6. In panchina: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, V. Carboni, A. Carboni, Mota, Maric, F. Carboni. Allenatore Palladino 7.

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa 6; Daniliuc 5, Gyomber 5.5, Pirola 5; Kastanos 5.5 (38’ st Coulibaly sv), Legowski 5.5 (1’ st Martegani 6), Bohinen 6 (1’ st Maggiore 6), Mazzocchi 5.5 (1’ st Bradaric 6); Candreva 6.5, Cabral 5 (15′ st Stewart 6); Dia 6. In panchina: Allocca, Costil, Bronn, Fazio, Lovato, Sambia, Botheim, Tchaouna. Allenatore Paulo Sousa 6.

Arbitro : Massimi di Termoli 6.5.

Reti : 9’ pt Colpani, 18’ pt Vignato; 37’ st Pessina (rig).

Note : ammoniti Vignato, Bradaric, Coulibaly. Angoli: 7-6 per Salernitana. Recupero: 1’; 5’.

Monza. Del 3-0 che il Monza rifila alla Salernitana, come era successo nei precedenti due incontri tra A e B in Brianza, il momento evidenziato in giallo è quello di inizio ripresa: Sousa, che accetta con “serenità” la condizione di allenatore a rischio, ne cambia tre e dai tifosi granata tra i cori intonati il “rispettate la nostra maglia” è quello più morbido. A monte, un primo tempo disastroso dei campani, in difficoltà a centrocampo e sbilanciati in avanti con la difesa. Sul campo, la Salernitana ci mette quel che ha ma Di Gregorio chiude la porta. I campani finiscono a rapporto sotto la curva. Tre pareggi e 5 sconfitte mettono Sousa a rischio.

