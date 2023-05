Il Monza allunga il digiuno granata 

Torino 1

Monza 1

Torino (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6.5, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Lazaro 6 (36’ st Bayeye sv), Ricci 6, Ilic 6 (30’ st Linetty 6), Vojvoda 6.5; Miranchuk 6.5 (30’ st Karamoh 6), Vlasic 6.5 (30’ st Seck 6); Sanabria 7.5 (36’ st Adopo sv). In panchina: Fiorenza, Gemello, Gravillon, Pellegri, Vieira,, Gineitis, N’Guessan. Allenatore Juric 6.5.

Monza (3-4-2-1) : Di Gregorio 6.5; Izzo 5.5, Pablo Marí sv (6’ pt Marlon 6), Caldirola 6 (33’ st Sensi sv); Birindelli 5.5 (12’ st Caprari 7), Pessina 6.5, Machin 5.5 (1’ st Rovella 6.5), Carlos Augusto 6.5; Ciurria 6, Valoti 5.5 (12’ st Petagna 6.5); Mota 5. In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Gytkjaer, Carboni, Ranocchia, Antov, D’Alessandro, Vignato. Allenatore Palladino (In panchina Peluso 6).

Arbitro : Zufferli di Udine 6.

Reti : 1’ st Sanabria, 41’ st Caprari.

Note : ammoniti Carlos Augusto, Karamoh. Angoli: 7-4. Recupero: 5’ pt, 4’ st.

Torino. Pari beffa e proteste finali per il Torino che non sa più vincere in casa: contro il Monza finisce 1-1, Caprari risponde a Sanabria e i granata continuano il digiuno interno che dura dal 6 marzo. Juric è furibondo per il contatto Rovella-Ricci nel recupero della ripresa che non viene sanzionato dall’arbitro Zufferli neppure dopo il check con il Var. In mattinata, l'ad dei brianzoli Adriano Galliani ha depositato una corona di fiori e una sciarpa davanti alla lapide del Grande Torino a pochi giorni dal 74esimo anniversario della tragedia di Superga. Palladino segue il Monza dalla tribuna per squalifica e schiera i suoi a specchio con il 3-4-2-1: in difesa c’è regolarmente l’ex Izzo, in settimana condannato a 5 anni dal Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Al fischio finale si inginocchierà in campo per baciare il terreno con gli indici rivolti al cielo. Il digiuno interno del Toro continua, mentre i brianzoli portano a sei le gare utili.

