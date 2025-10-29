Il monumento ai Caduti sfregiato da cinque anni, proteste e indignazione 

Nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2020 il Monumento ai Caduti, in piazza Italia a Pirri, fu oggetto di un grave atto vandalico: la statua commemorativa venne deturpata da ignoti, che la imbrattarono di vernice rossa. Sono trascorsi più di cinque anni, eppure l’opera d’arte è ancora così. Nonostante i ripetuti appelli di tanti cittadini e anche dell’Associazione nazionale dei Reduci, il monumento non è mai stato ripulito. Con il risultato che a pochi giorni dalle celebrazioni del 2 novembre la statua versa ancora nelle stesse, vergognose, condizioni.

Restauro complesso

«Il problema», riferisce la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «è che la vernice usata dai vandali è stata assorbita dalla statua, che è fatta di un materiale poroso. Il rischio è che in fase di un eventuale restauro o di rimozione della vernice, il monumento possa subire danni». Una situazione tutt’altro che semplice, insomma. «Sono passati cinque anni da quando è stato deturpato e nel tempo sono state tantissime e costanti le segnalazioni inviate agli uffici preposti perché venisse restaurato», sottolinea ancora Manca, «e sono in corso ulteriori verifiche, anche con il coinvolgimento della Soprin tendenza».

A breve ci sarà come ogni anno la cerimonia per la deposizione della corona per la commemorazione dei Caduti. «Ritengo che sia fondamentale mantenere e ribadire il valore che la statua in questione ha sempre avuto per i nostri cittadini e quello che assume in questo periodo in cui siamo sommersi da notizie terribili che arrivano da territori in conflitto – conclude Manca –. Oggi più che mai dovremmo quindi farci ancora molte domande e riflettere profondamente sul valore di un simbolo come questo. Dovremmo rispettarlo e prendercene cura, perché la guerra non è un fatto lontano da leggere sui libri di storia, ma qualcosa di molto vicino a noi».

Indignazione e rabbia

Dello stesso avviso Daniele Vacca, neo presidente della sezione di Cagliari dell’Associazione nazionale Combattenti e Reduci. «Una soluzione va assolutamente trovata», auspica, «perché il monumento è così da troppo tempo. Nel 2020 sporgemmo denuncia e in seguito ci venne detto che si sarebbe intervenuti per porre rimedio ma poi non è stato fatto niente». Uno scempio in pieno centro storico che a Pirri continua a suscitare quotidiana indignazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA