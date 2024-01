Il monumentale Baldacchino di Bernini simbolo del cattolicesimo universale 

È tra le icone più simboliche del cattolicesimo universale, e subirà un radicale intervento di ripulitura e restauro. Inizieranno nella seconda settimana di febbraio, per durare fino all'inizio del Giubileo a dicembre, i lavori al Baldacchino in bronzo dorato della Basilica di San Pietro in Vaticano, opera del Bernini.

«Un restauro di grande valore simbolico perché il Baldacchino, che si erge solenne al di sopra dell'altare maggiore, segna con la sua magnificenza il luogo della Tomba dell'Apostolo Pietro al quale la Basilica Vaticana è dedicata», rileva l'arciprete di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti. «Un restauro impegnativo e necessario», lo definisce, di carattere «conservativo», «ma anche di particolare significato perché intrapreso nella prospettiva dell'ormai prossimo Giubileo del 2025».

Il Baldacchino - alto quanto un palazzo di 10 piani, con le celebri colonne tortili - è il fulcro della Basilica, evidenzia la presenza di Pietro nella Confessione Vaticana e rappresenta il cardine attorno al quale ruota l'intera architettura. Il costo del restauro, sotto la direzione tecnico-scientifica della Fabbrica di San Pietro, viene interamente sostenuto dall'Ordine dei Cavalieri di Colombo, per un importo complessivo di circa 700 mila euro.

