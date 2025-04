Il Monterotondo batte e scavalca il Latte Dolce 

Monterotondo 1

Latte Dolce 0

Real Monterotondo (3-5-2) : Settembrini; Darini, Grossi, Zaccone (28’ st Scaffidi); Ceccarelli, Pellegrini (45’ st Cantiani), Meledandri, Ansini (16’ st Barba), Muti; Napoleoni (30’ st Fontana), Menghi (51’ st Riosa). In panchina Mengucci, Mauro, Gningue, Bencivenga. Allenatore Stillo.

Latte Dolce (4-4-1-1) : Marano; Sanna (39’ st Ruggiu), Ferrante, Pinna, Mudadu; Di Paolo (16’ st Pulina), Corcione (26’ st Piredda), Tesio (26’ st Orlando), Loru; Sorgente; Odianose. In panchina Panai, Barracca, Piras, Pilo. Allenatore De Nisi.

Arbitro : Aka Iheukwumere di L’Aquila.

Rete : pt 41’ Napoleoni.

Note : ammoniti Tesio, Meledandri, Pellegrini, Corcione, Ferrante, Di Paolo, Maceratesi (staff Monterotondo); angoli 8-3.

Monterotondo. Vince chi segna: regola primaria del calcio non osservata, ancora una volta, da un Latte Dolce sprecone e ora inguaiato in piena zona playout in Serie D. Ai padroni di casa basta un gol capolavoro del dieci Napoleoni. Un tiro a giro stupendo su cui Marano nulla ha potuto.

Il primo colpo è sassarese: al 6’ ondeggia la traversa per una palla calciata da Odianose dai 30 metri e sfiorata da Settembrini. I romani spingono sulle corsie esterne, senza sfondare. Gli ospiti giocano tra le linee e chiamano in causa i tiratori. Al 12’ Corcione ci prova da fuori e trova un’altra volta l’opposizione del portiere. Al 23’ Settembrini travolge in area Sorgente ma riesce a parare il rigore calciato da Odianose. Quest’ultimo sciupa un facile tap-in al 39’ e, su una ribattuta, dà un assist involontario per la pennellata del vantaggio di Napoleoni.

A inizio ripresa Sorgente (18’) pialla la traversa da due passi. Al 20’ Pellegrini risponde con un palo. Al 29’ Pulina confeziona un cross per Sorgente, che manda in orbita. Poi solito copione: girandola di cambi mangia tempo, minuti persi, forcing finale confuso degli ospiti e altra sconfitta in trasferta.

RIPRODUZIONE RISERVATA