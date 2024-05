Il Monte palestra per le esercitazioni dei vigili del fuoco 

I graniti e le pareti del monte Ortobene diventano palestra ideale e sede di addestramento dei vigili del fuoco di Nuoro in vista della nuova stagione estiva che come ogni anno impegnerà il Corpo nella ricerca e nel soccorso di tantissimi turisti. Spesso per imperizia o anche per cause di forza maggiore, si ritrovano in difficoltà e costretti a lanciare l’allarme alla centrale operativa del 112. Armati di corde, caschetti, carrucole e moschettoni, per quattro giorni dal 13 al 16 maggio a Nuoro si è svolto l’addestramento del personale del comando provinciale dei vigili del fuoco specializzato nelle tecniche Saf, speleo alpino fluviale.

L’addestramento, svolto nella bellissima cornice del monte Ortobene, è stato mirato proprio a migliorare la risposta operativa nei numerosi interventi in parete che con il sopraggiungere della stagione estiva diventano sempre più frequenti nel tratto costiero, soprattutto dei comuni di Dorgali e Baunei. Spesso infatti gli specialisti del Saf si ritrovano ad operare nelle condizioni più complicate, non solo dovute alla natura del territorio, ma anche alle situazioni più disparate e alle condizioni di chi chiede aiuto, dove il fattore tempo è sempre decisivo.

