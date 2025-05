Il Monte Ortobene dimenticato 

Il grido d'allarme dei residenti, operatori e volontari del Monte Ortobene è sempre più forte. Con l'arrivo della bella stagione, e dei turisti, l'oasi simbolo della città soffre di grossi problemi legati alla sua gestione, tutela e salvaguardia anche per le attività che operano tutto l'anno. Abbandono, atti vandalici e danni costanti non sono l'unica piaga, a queste si aggiungono tanti altri problemi.

Niente servizi

I bagni pubblici, per esempio, sono chiusi da tempo e i disagi non mancano, soprattutto a carico degli operatori economici che rischiano di andare in perdita. «Abbiamo un grosso problema con i pullman dei turisti che vengono ogni giorno - dice Graziano Corda, del ristorante pizzeria Il parco Monte Ortobene - Utilizzano i bagni dei bar, senza consumare, come se fossero pubblici. Entrano ed escono come niente. Siamo stanchi. Tutto accade perché i bagni pubblici sono chiusi, dal Comune non abbiamo ricevuto risposta, non sentiamo mai la presenza di un qualcuno che ci rappresenti, anzi, i volontari - e in particolare il Comitato Monte Ortobene ultima spiaggia - sostituiscono il Comune da sempre assente». A fargli eco è l'altra operatrice economica dell'anello del Monte, Loredana Belloi, del bar AleB che afferma: «Stanno iniziando ad arrivare i pullman dei turisti e abbiamo svuotato la fossa già più di una volta, non sono passati neanche 20 giorni e dobbiamo risvuotarla. Per quest'operazione si pagano ogni volta circa 500 euro. Rischiamo di entrare in crisi, perché diamo la chiave a chi entra e consuma, ma questi la passano ad altri che stanno fuori (e non consumano. Certo, capita il pullman che arriva carico e si prendono 20 cappuccini, ma anche no. Su 35 persone, spesso, solo due o tre prendono il caffè e poi tutti usufruiscono del bagno». Il comandante della polizia locale, Massimiliano Zurru, si è recato sul posto. «Zurru è sempre presente per tutti i problemi del Monte - dice Costa - Gli abbiamo presentato una serie di problemi, dai bagni pubblici alla disinfestazione sempre in forte ritardo. E poi alberi pericolanti, inquinamento delle acque, buche stradali e sicurezza, la necessità di maggiori controlli. Ci ha promesso un pronto intervento per ciò che gli compete e un personale impegno verso gli altri organi per i problemi di loro spettanza». A questo si aggiunge un disagio legato all'assenza di pochissimi dissuasori attorno all'anello del parco, e l'intervento nei prossimi giorni del Comitato, nell'inserire la sedicesima panchina nello spiazzo riparato nei giorni scorsi con nuova ringhiera e asfalto.

