Il monsignore torna dai suoi parrocchiani 

L’abbraccio di Serramanna al suo vescovo, monsignor Giuseppe Luigi Spiga, che ha celebrato nella sua cittadina natale la prima funzione dopo la sua recente nomina a vescovo della diocesi di Grajaù, in Brasile. Nella chiesa di Sant’Ignazio, una delle due parrocchiali del paese, in tanti hanno voluto essere presenti a quella che, simbolicamente, è stata la festa in onore del monsignore. «Abbiamo voluto partecipare alla celebrazione della santa messa da parte di sua eccellenza monsignor Giuseppe Luigi Spiga, per tanti di noi don Giuseppe», così il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, riassume l’evento che ha rappresentato il ritorno a casa di monsignor Spiga. «La sua presenza qui, tra la sua gente, nella sua terra, ci commuove profondamente: monsignor Spiga rappresenta una delle espressioni più autentiche e luminose del nostro territorio: un uomo che ha dedicato la propria vita alla missione, mettendosi al servizio degli ultimi, delle periferie dell’anima e del mondo, con umiltà coraggio e fede incrollabile. Per tanti anni ha camminato accanto al popolo brasiliano, portando con sè il tratto semplice e genuino della nostra comunità. Il legame con Serramanna non si è mai spezzato: è rimasto forte e vivo. Grazie per tutto ciò che ha fatto e per ciò che farà ancora». ( ig. pil. )

