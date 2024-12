Il Monopoly in salsa quartuccese 

Nelle serate tra amici possono nascere grandi idee. Per Davide Pusceddu, 23 anni e Alessandro Mereu, 24, studenti universitari, tutto è iniziato con una semplice domanda: «E se creassimo un gioco tutto nostro?». Una provocazione nata durante una partita al Monopoly che, nel giro di tre settimane, si è trasformata in realtà: così è nato Quartucciopoli, una rivisitazione del celebre gioco da tavolo dedicata interamente alla loro città.

L’idea

«Eravamo stanchi di giocare sempre allo stesso modo. Ci siamo detti: perché non raccontare la nostra città attraverso un tabellone?», dicono. Da lì, il lavoro è stato un perfetto mix di passione, creatività e ironia, che ha coinvolto anche gli amici più stretti: Laura Mereu, Irene Pintus, Lucrezia Angioni, Michele Bargone, Riccardo Casu, Michelle Cocco, Sharon Cocco, Giacomo Cozzolino, Alberto Pusceddu, Nicolò Deiana, Marta Mariotti, Matilda Mariotti, Naomi Pitzalis, Valerio Palmas, Sara Pinna, Gaia Sabiu, Claudia Zedda e il fotografo di via Rosselli dove tutto è stato stampato.

Il cuore di Quartucciopoli è il suo tabellone, che prende vita grazie ai luoghi più iconici di Quartucciu. Al posto delle tradizionali proprietà del Monopoly, troviamo l’argine del paese, il centro commerciale Le Vele e il parco. Ma anche piccole chicche che solo chi vive nel territorio può apprezzare: dalla piazza del Crocifisso alla storica bottega di Maria Perra. «Abbiamo scelto i luoghi che per noi sono simbolo della città, quelli che ci fanno sentire a casa», raccontano Davide e Alessandro, che si è occupato della grafica del tabellone.

Il gioco

Anche le pedine e le costruzioni hanno subito un restyling. Dimenticate case e alberghi, qui si edificano bar e pizzerie, rappresentati da miniature in resina a forma di bottiglie di birra e spicchi di pizza. Davide, invece, ha curato le carte e le regole, introducendo meccanismi inediti come la lotteria: «Con i biglietti comprati, scopri premi e penalità. È semplice, ma rende il gioco più imprevedibile», spiega. Anche le caselle iconiche del Monopoly sono state rivisitate: la macchina dei carabinieri campeggia sulla casella “Vai in prigione”.

Lo spirito

«Non volevamo stravolgere il gioco e non c’è scopo di lucro, volevamo solo renderlo più vicino alla nostra realtà. Scambiare una proprietà con un luogo quartuccese o aggiungere dinamiche come la lotteria ci ha permesso di divertirci ancora di più», aggiungo i giovani.

Il gioco è anche un tributo alla comunità, fatto con passione e ironia. «È stato bello vedere come il nostro gruppo di amici si sia unito per realizzare questa idea ed è stato un modo per sentirci più legati alla nostra città», aggiunge Alessandro. Per Davide la soddisfazione più grande è vedere tanto entusiasmo. «Quartucciu è una realtà piccola, ma piena di storie da raccontare. È bello sapere che abbiamo trovato un modo per farlo».

