«Il monopolio è inaccettabile,  pronti a riprenderci Alghero»  

«In attesa del giudizio di merito, prendo atto con soddisfazione del provvedimento di sospensione emesso dal tribunale civile di Cagliari, che ha accolto le richieste e le motivazioni della Regione», dice il governatore Christian Solinas. «Continuo a ritenere che il progetto di fusione in un’unica società di gestione aeroportuale sia in contrasto con le previsioni, i principi e il quadro normativo di riferimento, nonché contrario alle reali esigenze degli utenti. Per le stesse ragioni, l’Enac aveva subordinato l’autorizzazione al progetto di fusione all’individuazione di soluzioni idonee a garantire alla Regione l’esercizio delle prerogative societarie».

Il nodo

Certo, esiste un tema di fondo che riguarda la gestione degli scali sardi: «Resta un nodo politico fondamentale che riguarda la visione strategica del sistema aeroportuale sardo, connessa all’affermazione del diritto costituzionalmente garantito alla mobilità e alla accessibilità dell’Isola», continua Solinas, «ribadisco l’inderogabile urgenza di un preventivo confronto politico a livello governativo, al fine di portare a sintesi e a condivisione le scelte strategiche in ordine alle gestioni aeroportuali dell’Isola».

La strategia

L’errore più grande commesso da F2i è stato quello di andare contro tutti: «È bene sottolineare che tutti gli organi interpellati sulla fusione degli aeroporti hanno espresso un parere negativo, a cominciare dall’Enac», ricorda Antonio Moro.

L’assessore

La notizia dello stop all’operazione viene accolta con soddisfazione dall’assessore ai Trasporti: «L’ordinanza del giudice riconosce le nostre ragioni. La fusione non rappresenta una priorità per lo sviluppo del nord Sardegna, né tanto meno per lo scalo di Alghero e il territorio». Lo stesso giudizio riguarda anche l’integrazione con l’aeroporto di Cagliari, che la Camera di Commercio ha avviato forzando i tempi senza aspettare le decisioni del tribunale: «L’operazione della Sogaer ha la stessa regia e nasce con i medesimi presupposti, quindi per noi il parere è negativo, come abbiamo già detto da subito. Un’eventuale gestione unitaria degli aeroporti non può prescindere dal ruolo fondamentale della Regione, a cui devono essere riconosciuti i poteri di indirizzo e controllo tipici della partecipazione pubblica. Il concetto di base è che non si possono consegnare le chiavi d’accesso dell’Isola a un monopolista privato».

L’offerta

E se ora il fondo F2i dovesse lasciare l’aeroporto di Alghero, acquistato nel 2016 come prima mossa della scalata agli scali sardi? «Siamo pronti a riprendere il controllo della Sogeaal. Nel progetto di fusione la società è stata valutata circa 20 milioni di euro, questo significa che con una decina di milioni possiamo riacquistare il pacchetto di maggioranza. La Regione non ha mai chiuso porte in faccia a nessuno, ma va chiarito che non accetta di farsi prendere a sportellate da soci privati o pubblici», conclude l’assessore.

L’opinione

A livello politico le più grosse perplessità sull’operazione condotta da F2i riguardavano il ruolo dell’amministazione regionale, che sarebbe stata relegata al ruolo di semplice spettatrice. Il progetto di fusione «di fatto metteva la Regione ai margini della politica dei trasporti», secondo il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che ora riaccende i riflettori sullo scalo di Alghero: «È necessario conoscere nel dettaglio il piano industriale: quali sono gli investimenti programmati, quali misure sono previste in tutela dei lavoratori, la proiezione dell’operazione e il programma di sviluppo delle rotte. Ma la domanda più importante a cui dare risposta», conclude Pais, «è quale sia il ruolo che vogliamo abbiano gli aeroporti sardi. La mia risposta è che per noi garantire i diritti della Sardegna e dei sardi viene prima di qualsiasi conto economico».

RIPRODUZIONE RISERVATA