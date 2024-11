Il monito di Sbarra: «No all’assalto eolico, metano necessario»  

Il fair play ha comandato nei modi. E nello stile. Ma sui contenuti Luigi Sbarra ha sganciato più di una bomba nella sua visita di ieri a Cagliari. Il segretario nazionale della Cisl ha presenziato all’elezione della nuova dirigenza territoriale, occasione buona per allungare lo sguardo sull’eolico e difendere «le 210mila firme contro i signori del vento». Quelle della Pratobello 24. A seguire una sottolineatura per nulla marginale: «Bisogna creare le condizioni perché anche nell’Isola arrivi il metano».

Dunque le carte della Cisl sono definitivamente scoperte sulle politiche energetiche. Di oggi e di domani. Ci ha pensato Sbarra a indicare, su scala nazionale, la direzione della sigla confederale, mentre nell’Isola infuria il dibattito sul destino della Pratobello 24, per ora lasciata fuori dall’Aula su ordine del Campo largo che alla legge di iniziativa popolare la preferito il ddl 45 sulle aree idonee. Il segretario della Cisl è arrivato sino a lì: «In Sardegna il confronto è apertissimo – ha rimarcato -. Ci sono 210mila firme contro la speculazione energetica, per questo sulla transizione bisogna evitare scelte calate dall’alto».

Dalle parole del segretario nessuna rottura con la Regione né riferimenti espliciti all’azione di Giunta e maggioranza. Per Sbarra, al contrario, «dialogo, confronto e coesione sociale» sono i presupposti per costruire «una discussione che tenga in equilibrio lo sviluppo delle rinnovabili con la tutela dell'ambiente e gli interessi del territorio». Il segretario ha messo in cima alla lista «il sistema delle imprese e le famiglie», considerati i più importanti destinatari delle politiche energetiche che «noi abbiamo bisogno di discutere» seguendo un nuovo paradigma. Sbarra l’ha chiamata «prospettiva», volta a «creare le condizioni perché anche qui possa arrivare il gas metano». Con un effetto su tutti: «Nei territori bisogna ridurre peso e costo dell’energia».

La Sardegna, insieme al resto del Meridione, è una delle leve che ha spinto la Cisl a non aderire allo sciopero nazionale di Cgil e Uil contro la Manovra nazionale. «Il Governo ha recepito molte delle nostre richieste», ha detto Sbarra citando, tra le altre cose, «gli interventi rifinanziati su tutta l'area Zes, la Zona economica speciale» in cui ricade l’isola e «per la quale ci sono quasi due miliardi di euro». Il segretario ha sottolineato: «Esistono le condizioni per attrarre nuovi investimenti» ma «Regione, sistema delle autonomie locali e parti sociali di questa bella e straordinaria terra» dovranno condividere «capacità di programmazione e progettualità».

La linea di Sbarra ha convinto i Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. «Il segretario della Cisl, oltre ad aver giustamente sottolineato l’importanza della mobilitazione popolare sul tema delle rinnovabili, ha colto nel segno, mettendo in evidenza ciò che manca alla Sardegna: un progetto chiaro e definito di politica energetica – chiarisce a nome del partito il capogruppo Paolo Truzzu -. È ormai evidente che la Giunta Todde non abbia ancora deciso quale strada intraprendere e continui a vagare a luci spente nella gestione di un settore di importanza fondamentale». Alla Sardegna «serve la presenza del metano, inviso a Todde, attraverso una rete che domani possa garantire l’arrivo dell’idrogeno. Così da creare, insieme alle rinnovabili, un equilibrio delle fonti energetiche».

Sbarra, insieme al segretario regionale Pierluigi Ledda, ha chiuso la mattinata con la “benedizione” della nuova segreteria di Cagliari. L’Ust, l’Unione sindacale territoriale, sarà guidata da Giuseppe Atzori, 59 anni, che prende il posto di Mimmo Contu, arrivato alla pensione. Atzori sarà affiancato dalla riconfermata Valeria Picciau e da Gimmi Uda. «Con le loro competenze unite alle qualità umane e professionali sapranno dare ulteriore energia a una città come questa, cuore di una terra complessa e straordinaria».

