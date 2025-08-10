VaiOnline
Città del Vaticano.
Il monito di Papa Leone ai leader: «Il mondo rifiuta la guerra» 

Città del Vaticano. Papa Leone torna a chiedere che la comunità internazionale operi concretamente in favore del desiderio universale di pace. «Continuiamo a pregare perché si ponga fine alle guerre», ha detto all'Angelus affacciandosi in una piazza San Pietro colma di pellegrini da tutto il mondo. «L'ottantesimo anniversario dei bombardamenti a Hiroshima e Nagasaki - ha aggiunto - ha risvegliato in tutto il mondo il doveroso rifiuto della guerra come via per la risoluzione dei conflitti. Quanti prendono le decisioni tengano sempre presenti le loro responsabilità per le conseguenze delle loro scelte sulle popolazioni, non ignorino le necessità dei più deboli e il desiderio universale di pace».

Più nel merito, papa Prevost è entrato sulla vicenda caucasica con l'accordo siglato alla Casa Bianca tra Armenia e Azerbaijan, che potrebbe porre fine a decenni di ostilità: «Mi congratulo con l'Armenia e l'Azerbaijan, che hanno raggiunto la firma della dichiarazione congiunta di pace, e auspico che ciò possa contribuire a una pace stabile e duratura nel Caucaso meridionale».

La preoccupazione di papa Prevost è per Haiti: «La popolazione è sempre più disperata: si susseguono notizie di omicidi, violenze, tratta di esseri umani, esili forzati e sequestri. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché tutti gli ostaggi siano liberati immediatamente e chiedo il sostegno concreto della comunità internazionale per creare le condizioni sociali e istituzionali che permettano agli haitiani di vivere in pace».

Leone non ha fatto riferimenti espliciti all'Ucraina né su Gaza, dove anche la piccolissima comunità cattolica, ridotta ora a 450 membri asserragliati dentro la parrocchia della Sacra Famiglia, potrebbe finire nel mirino dei nuovi piani di occupazione. Leone ha piuttosto indicato la lunga scia di impegno civile e sociale della gioventù cattolica, dal Giubileo del Duemila a quello attuale.

