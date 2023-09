Il monito di Mattarella: «Non si cavalchino le paure» 

Non cedere alle paure o, peggio, alla «tentazione cinica di cavalcarle». Il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risuona nell'auditorium Parco della Musica a Roma dove è riunita l'assemblea di Confindustria.

Dopo giorni di allarmi su tenuta economica e gestione dei migranti e con l'accendersi del dibattito sul rapporto tra Italia ed Europa, le parole del capo dello Stato indicano una rotta ben precisa: «Se c'è qualcosa che una democrazia non può permettersi è di ispirare i propri comportamenti, quelli delle autorità, quelli dei cittadini, a sentimenti puramente congiunturali». Mattarella cita Luigi Einaudi quando scriveva: «È necessario che gli italiani non credano di dover la salvezza a nessun altro fuorché se stessi. Oggi - aggiunge lui - diremmo a noi stessi e agli altri popoli coi quali abbiamo deciso di raccoglierci nell'Ue». Un binomio, quello Italia-Ue che il presidente torna a sottolineare con forza, prima di affrontare altri temi d'estrema attualità, come la sicurezza sui luoghi di lavoro e i salari bassi. «Qual è un principio fondamentale della democrazia? - si interroga il capo dello Stato -. Evitare la concentrazione del potere, a garanzia della libertà di tutti. Vale per le istituzioni. Vale per le imprese». Quindi, menzionando l'articolo 41 della Costituzione sull'iniziativa economica privata "libera", mette in guardia dal "dirigismo economico e dal protezionismo" che è "tipico delle esperienze autoritarie". «Vanno rifiutate», afferma, «spinte di ingiustificate egemonie delle istituzioni nella gestione delle regole o, all'opposto, di pseudo-assolutismo imprenditoriale, magari veicolato dai nuovi giganti degli "Over the top" che si pretendono, spesso, "legibus soluti"». Buona parte del discorso è direttamente rivolto agli imprenditori, che al suo arrivo lo accolgono con un lungo applauso: «Un'economia in salute contribuisce al bene del sistema democratico e della libertà, alla coesione della nostra comunità», l'industria contribuisce a rafforzare la Repubblica. Ma, avverte, «non è il capitalismo di rapina quello a cui guarda la Costituzione». I salari bassi sono un capitolo a sé: «Troppi giovani cercano lavoro all'estero, per la povertà delle offerte retributive disponibili»: secondo Mattarella questa è «una responsabilità che interpella anche il mondo delle imprese».

