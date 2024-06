Il monito di Mattarella: «Dalla Russia attacchi con fake news» 

Chisinau. Il presidente della Repubblica lancia un doppio messaggio dalla Moldavia all’Europa che, da un lato, viene invitata a fare presto, ad essere veloce per risolvere i problemi; dall’altro viene messa in guardia sulla “tempesta di fake news ostili” provenienti dalla Russia che minacciano la sicurezza nazionale. Il presidente della Repubblica parla prima di tutto dell’allarme “disinformatia” e lo fa dalla Moldavia, un piccolo Paese ai confini con l’Ucraina da tempo nelle mire del Cremlino attraverso attacchi digitali che si sommano ai metodi più tradizionali come l’acquisto dei voti con denaro. «La campagna di disinformazione russa è insistente in tutta Europa e va affrontata dalle istituzioni in sede Ue e in sede Nato», premette Sergio Mattarella dopo aver ascoltato le preoccupazioni della presidente moldava, l’europeista Maia Sandu, che si trova ad affrontare delicatissime elezioni politiche e un referendum per ancorare in Costituzione l’adesione europea.

Elezioni che si avvicinano (il voto è previsto il 20 ottobre) con la stessa velocità con cui la disinformazione russa si infiltra tra la popolazione. Sembrerebbe un allarme locale, dedicato alla Moldavia ed alle mire russe sulla Moldavia, ma non è così: il capo dello Stato, poco dopo, spiega che l’allarme è altissimo pure nel nostro Paese. «Anche in Italia vi sono costantemente tentativi di influenza disinformativa da parte russa che si intensificano nei momenti elettorali, con una molteplicità di siti web che nascono e scompaiono velocemente. È una diffusa tempesta di disinformazione, di fake news, di falsità, volte a screditare e destabilizzare». Per il presidente quindi non sono normali incidenti di percorso ma «forme di ostilità inaccettabili» per le democrazie.

